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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Williams, Russell ve Latifi'yi 2021 için doğrulamaktan kaçınıyor

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Williams, Russell ve Latifi'yi 2021 için doğrulamaktan kaçınıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Russell ve Nicholas Latifi'nin 2021 için takımda kalacaklarını doğrulamayı reddetti, ancak takımın sürücü planlarında "bir değişiklik olmadığını" söyledi.

Williams'ın Temmuz ayında, Dorilton Capital'ın Eylül'de takımı satın almadan önce, yaptığı açıklamada hem Russell hem de Latifi'nin 2021 sezonunda takımda olacağı söylenmişti. 

Racing Point sürücüsü Sergio Perez, gelecek sene için koltuk bakma arayışı ile beraber Williams için muhtemel bir seçenek oldu, bu da Russell'ın yerini alabileceği iddialarını ortaya çıkardı. 

Perşembe günü yaptığı açıklamalarda Russell, Williams ile olan geleceği ile ilgili "hiçbir şüphe olmadığını" söyledi ve gelecek sene için katı bir sözleşmesinin olduğunu belirtti. 

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Cuma günü açıklamalarda bulunan takım patronu vekili Roberts, takımın 2021 için olan sürücü planlarında "herhangi bir değişiklik olmadığını" söyledi.

Roberts'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu konu hakkında çok fazla dedikodu var, şu anda koltuk arayan pek çok kaliteli sürücü bulunmakta."

"Dorilton takımı satın aldı ve hiçbir şey değişmedi. Bundan fazla bir şey söyleyemem."

Ancak Russell ve Latifi'nin 2021'de takımda kalıp kalmayacakları sorusuna Roberts şu yanıtı verdi: "Her iki sürücümüz hakkında da bir şey söylemeyeceğim. Her ikisi de inanılmaz bir iş yaptılar. Ortada çok fazla dedikodu var."

"Bunları alevlendirmek istemem. Birileri, benim dediğim şeylerden bir parça alacak, bu yüzden mutluyuz. Pilot marketinin kalanını izleyelim."

"Bunun hakkında konuşmayacağım. Dorilton takımı satın aldı, sürücüler konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı."

"O kadar çok dedikodu ve söylenti var ki, bu kadarı gerçekten fazla. Eninde sonunda aptal sezondayız. Bundan fazlasını söyleyemem."

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu dedikoduların önünü, Perez'in 2021 için imzalanmayacağını söyleyerek kesmenin mümkün olup olmadığı sorusuna ise Roberts şu yanıtı verdi: "Muhtemelen bu olabilir, ancak herhangi bir şekilde, biz bir şey söylemek istemiyoruz."

"Şu anda bir yarış hafta sonuna odaklandık. Herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Gunther (Steiner) burada, o bir takım bilgilere sahip. Bu sabah bu konu hakkında yeterince konuştuk."

"İlk antrenman seansında pek çok parçayı piste süreceğiz, bunları inceleyeceğiz ve sonrasında Cumartesi ve Pazar için sürücülerimizin en iyi yerde olmalarını sağlayacağız."

Williams'ın gelecek sene için sürücü kadrosunda değişiklik yapması durumunda, Latifi'nin büyük bir finansal getirisi ve Kanada'dan olan sponsorluğu göz önüne alındığında gönderilecek ismin Russell olması bekleniyor. 

Aynı zamanda Perez'in de Meksika'dan getirdiği sponsorluk anlaşmaları bulunmakta, bununla beraber neredeyse 10 senelik bir F1 tecrübesi bulunuyor.

Roberts, herhangi bir sürücü kararının "yönetim komitesi ve Williams Formula 1 yönetimi tarafından yapılacağını" söyledi ve bunun "oldukça normal bir durum" olduğunu belirtti. 

Roberts şu şekilde sözlerini tamamladı: "An itibariyle konu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Tek söyleyebileceğim şey bu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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