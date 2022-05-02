Williams, Russell ve Albon arasındaki farklılıkları anlamak için zamana ihtiyaç duymuş

Haberi dinle

George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından bu yıl, Mercedes'e geçmiş ve yerini Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon almıştı.

Taylandlı sürücü, Williams ile yarışmaya başlar başlamaz iyi bir izlenim bıraktı ve Avustralya GP'de kusursuz bir performans sergileyerek takıma bu yılki ilk puanını getirdi.

Albon ve Russell birbirleriyle çok iyi anlaşan iki pozitif karakter olsa da Williams, iki sürücünün hem takımla çalışma biçimlerinin hem de araçla ilgili ihtiyaçlarının tamamen zıt olduğunu söyledi.

Araç performansı şefi Dave Robson şunları söyledi: “İkisinin farklı karakterleri ve farklı sürüş tarzları var. Sürüş tarzı hakkında daha fazla şey öğrenmek kış testlerinde biraz vaktimizi aldı, hatta kış testlerinden sonraki birkaç yarışa daha ihtiyacımız vardı."

"Alex hızlı. Hem tarzı hem de davranışları gayet iyi. Bu durumdan çok memnunum."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Farklılıklardan birisi, viraj almayı içeriyor. Albon, viraja girerken aracın nasıl davrandığına çok daha fazla odaklanması gerekiyor.

Robson, "Alex viraj girişinde dengeli bir araca sahip olmaya çok daha fazla odaklanıyor; bu onun için çok önemli."

"Viraja sorunsuz şekilde girmesinin ardından, aracın yapabileceği şeylerle başa çıkmaya hazır oluyor."

"George virajın bu ilk noktasına karşı belki biraz daha toleranslı, sonrasında ise daha hassas. Yani biraz farklı."

"Fakat bunlardan bazıları araçla ilgili olabilir. George'un Mercedes'te nasıl hissettiğine dair hiçbir fikrim yok ama bunların sadece sürücülerle ilgili olmayabilir, bu daha sürücüler ve aracın bir kombinasyonu."

"Bu zemin etkili ve düşük eğimli araçların özellikleri çok farklı. Fakat viraja girerken aracın iyi ve güçlü bir ön kısmı varsa, Alex mutlu oluyor." dedi.

Robson her iki pilotun da karakterlerinin farklı olduğunu düşünüyor. Russell çok çalışan ve takıma baskı yapan birisi olarak görülüyor. Albon ise genel olarak daha rahat bir karaktere sahip.

"Onlar çok farklılar. Alex kesinlikle çok azimli ve çok fazla şey talep ediyor. Ancak George'a kıyasla bunu ifade etme şekli farklı. Yine de her şey yolunda."

Robson ayrıca takım ve Albon arasında çok az radyo konuşması olduğu Melbourne'de güçlü bir performans çıkaran Albon'un bu yeteneğini de övdü. "

Robson, Melbourne yarışının son aşamaları hakkında, "Çok, çok az şey söyledi ama mutluydu."

"Son sanal güvenlik aracından bitiş çizgisine kadarki son 20 turda çok rahattı ve hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin vermedi. Gerçekten çok iyiydi." dedi.