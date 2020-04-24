Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

paylaşım
yorumlar
Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"
Ekleyen:
, Editör
24 Nis 2020 10:22

Claire Williams, George Russell'ın Formula 1'de Lewis Hamilton tarzı bir şampiyon olabileceğini söyledi.

Claire Williams, George Russell'ın bir gün F1'de dünya şampiyonluğu kazanabileceğine inanıyor ve bunun Williams ile olmasını umut ediyor.

Ancak Williams, önümüzdeki yıllarda onu Mercedes'e kaybedeceğini de kabul ediyor.

Formula 2'de elde ettiği şampiyonluk sonrası geçen yıl Williams ile Formula 1'e giren Mercedes'in genç yeteneği Russell, sezonu puan alamadan kapatmıştı.

Bununla birlikte bu istatistiklerin temel sebebi Russell'ın performansı değil, Williams'ın kötü bir araca sahip olmasıydı.

Russell'ın anlaşması Mercedes çağırmadığı takdirde 2021 sonuna kadar devam edecek.

PA haber ajansına konuşan Williams, “George'un çok açık bir tutkusu var. Formula 1 dünya şampiyonu olmak istiyor ve kesinlikle yapacağına inanıyorum."

“George bu takımın çok önemli bir parçası ve ona başka bir yere bakmaması için iyi bir araç vermek istiyorum."

“Bizimle uzun vadeli sözleşmesi var ve bu sözleşme sona erene kadar onu Williams aracında görmeyi bekliyorum."

“Ama Mercedes, Mercedes'tir ve eğer takımımız rekabetçi bir pozisyonda değilse, asla büyük bir fırsatla karşı karşıya olan sürücünün önünde durmak istemem."

“George gereken her şeye, tüm pakete sahip. Mütevazi ve hoş bir çocuk gibi görünüyor,  ancak ebeveynlerinin ona kullanmayı öğrettiği çelik bir katmanı var."

"Doğduğundan beri her şey onun için kolay değildi ve ailesinin de onu bu noktaya getirmesi kolay değildi."

“Bu anlamda Lewis Hamilton'a oldukça benziyor. eğer size bahşedilmiş bir yeteneğiniz yoksa, bu sizi daha çok acıktırır, sizin daha çok savaşmanızı sağlar. Bu, bir sürücüye belirli bir avantaj getirir."

“Her zaman öğrenebilir, her zaman büyüyebilir ve gelişebilirsiniz. Sadece 22 yaşında ve önünde çok uzun bir F1 kariyeri var. ”

Alakalı video

Sonraki haber
Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

Önceki haber

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
62 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

1s
2
Formula 1

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

2s
3
Formula 1

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

40dk
4
Formula 1

Ferrari, F1'den ayrılacağını yalanladı

5
Formula 1

F1’de kask yöneticisi olmak

3s

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"
F1

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”
F1

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"
F1

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"
F1

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

F1’de kask yöneticisi olmak
F1

F1’de kask yöneticisi olmak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.