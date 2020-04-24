Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

Claire Williams, George Russell'ın bir gün F1'de dünya şampiyonluğu kazanabileceğine inanıyor ve bunun Williams ile olmasını umut ediyor.

Ancak Williams, önümüzdeki yıllarda onu Mercedes'e kaybedeceğini de kabul ediyor.

Formula 2'de elde ettiği şampiyonluk sonrası geçen yıl Williams ile Formula 1'e giren Mercedes'in genç yeteneği Russell, sezonu puan alamadan kapatmıştı.

Bununla birlikte bu istatistiklerin temel sebebi Russell'ın performansı değil, Williams'ın kötü bir araca sahip olmasıydı.

Russell'ın anlaşması Mercedes çağırmadığı takdirde 2021 sonuna kadar devam edecek.

PA haber ajansına konuşan Williams, “George'un çok açık bir tutkusu var. Formula 1 dünya şampiyonu olmak istiyor ve kesinlikle yapacağına inanıyorum."

“George bu takımın çok önemli bir parçası ve ona başka bir yere bakmaması için iyi bir araç vermek istiyorum."

“Bizimle uzun vadeli sözleşmesi var ve bu sözleşme sona erene kadar onu Williams aracında görmeyi bekliyorum."

“Ama Mercedes, Mercedes'tir ve eğer takımımız rekabetçi bir pozisyonda değilse, asla büyük bir fırsatla karşı karşıya olan sürücünün önünde durmak istemem."

“George gereken her şeye, tüm pakete sahip. Mütevazi ve hoş bir çocuk gibi görünüyor, ancak ebeveynlerinin ona kullanmayı öğrettiği çelik bir katmanı var."

"Doğduğundan beri her şey onun için kolay değildi ve ailesinin de onu bu noktaya getirmesi kolay değildi."

“Bu anlamda Lewis Hamilton'a oldukça benziyor. eğer size bahşedilmiş bir yeteneğiniz yoksa, bu sizi daha çok acıktırır, sizin daha çok savaşmanızı sağlar. Bu, bir sürücüye belirli bir avantaj getirir."

“Her zaman öğrenebilir, her zaman büyüyebilir ve gelişebilirsiniz. Sadece 22 yaşında ve önünde çok uzun bir F1 kariyeri var. ”

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