Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil

Russell, Bottas'ın Mercedes'ini geçmek için atak yaparken, ıslak zemin dolayısıyla kontrolünü kaybetti ve Fin sürücüyle çarpıştılar.

Sonrasında Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın bu davranışından memnun olmadığını dile getirmişti.

Aynı zamanda Nicholas Latifi'nin de kaza yapmasıyla, Williams'ın iki FW43B'si de Emilia Romagna Grand Prix'sinde kötü şekilde hasar aldı.

Ancak, Williams takım patronu Roberts, Russell'ın geçiş yapmaya çalışmakta haklı olduğunu söyledi.

Roberts, ''Çok zor, değil mi? Sürücünüz var, iyi bir pozisyonda ve bulunduğu pozisyonu hak ediyordu. Onun, 18. virajdan çıkarken ki videosunu izledim, bunun bir geçiş gibi göründüğü hakkında hiçbir şüphem yoktu.'

''Bu yüzden, George'un yaptığı şey hakkında hiçbir endişemiz veya eleştirimiz yok. Bizce, yapılacak doğru şey de buydu.''

''Görüldüğü üzere, bu işe yaramadı ve bunun bir nedeni var. Geriye dönüp bakmak ve ayrıntıları incelediğinizde bunu görmek kolay. Ancak bence bu, 18. virajın çıkışına dayanıyor. İyi bir çıkıştı, [Russell] yol tutuşuna sahipti, hava koridorundaydı ve DRS'si vardı. Neden denemesin ki? Ancak pistin sağ tarafı ıslaktı.''

''George'la yaptığım konuşmanın böyle olduğunu hatırlıyorum. Ondan bunu bekliyorduk. İyi bir hamleydi, hem onun için, hem de bizim için işe yaramadı. Yarışmak böyle bir şey.'' dedi.

Roberts, Russell'ın yaptığı hareketin ''agresif'' olduğu yorumlarına katılmadığını dile getirdi.

''Ben bu hareketin agresif olduğunu düşünmüyorum. İnsanların ne gördüğünü bilmiyorum. Ben araç üstü kamerasından izliyordum. Bu hareket bence agresif veya zorlayıcı bir hareket değildi. Fakat, iyi sonlanmadı ve bunu ne ben, ne de George göz ardı edebiliriz.''

Roberts, iki sürücüsünün de sıralama turlarının ikinci bölümüne çıkabildiği Imola'daki aracın hızını tekrar görebileceklerinden umutlu olduğunu da söyledi.

''Kesinlikle [Imola] pisti ve koşullar aracımıza uyuyordu. Islak zemin değil ancak, pistin geneli ve pist düzeni bize uyuyordu.''

''Eğer geri dönüp bakarsanız, Bahreyn'de aracımızda daha az gelişim yaptık gibi duruyordu. Ancak gerçekte, ikisinin arasındayız.''

''Umudumuz ve beklentilerimiz, bu yıl en az o kadar iyi bir pozisyonda olacağımız başka yarışların da olması yönünde, hatta belki daha iyi pozisyonlara da sahip olabiliriz. Bu bir kombinasyon, öyle değil mi? Pistin, havanın, lastiklerin ve işin içinde olan her şeyin kombinasyonu.''

''Kış boyunca iyi bir gelişim yaptığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum ve aracın orta gruba girdiğini görmek sadece taraftarlar için değil, aynı zamanda fabrikadakiler için de iyi. Dokuzunculuk için savaşabilmek harika.''