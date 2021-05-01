Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider! Sonraki / Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil

Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 takım patronu Simon Roberts, George Russell'In, Imola'da Valtteri Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil

Russell, Bottas'ın Mercedes'ini geçmek için atak yaparken, ıslak zemin dolayısıyla kontrolünü kaybetti ve Fin sürücüyle çarpıştılar.

Sonrasında Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın bu davranışından memnun olmadığını dile getirmişti.

Aynı zamanda Nicholas Latifi'nin de kaza yapmasıyla, Williams'ın iki FW43B'si de Emilia Romagna Grand Prix'sinde kötü şekilde hasar aldı.

Ancak, Williams takım patronu Roberts, Russell'ın geçiş yapmaya çalışmakta haklı olduğunu söyledi.

İlgili Haberler:

Roberts, ''Çok zor, değil mi? Sürücünüz var, iyi bir pozisyonda ve bulunduğu pozisyonu hak ediyordu. Onun, 18. virajdan çıkarken ki videosunu izledim, bunun bir geçiş gibi göründüğü hakkında hiçbir şüphem yoktu.'

''Bu yüzden, George'un yaptığı şey hakkında hiçbir endişemiz veya eleştirimiz yok. Bizce, yapılacak doğru şey de buydu.''

''Görüldüğü üzere, bu işe yaramadı ve bunun bir nedeni var. Geriye dönüp bakmak ve ayrıntıları incelediğinizde bunu görmek kolay. Ancak bence bu, 18. virajın çıkışına dayanıyor. İyi bir çıkıştı, [Russell] yol tutuşuna sahipti, hava koridorundaydı ve DRS'si vardı. Neden denemesin ki? Ancak pistin sağ tarafı ıslaktı.''

''George'la yaptığım konuşmanın böyle olduğunu hatırlıyorum. Ondan bunu bekliyorduk. İyi bir hamleydi, hem onun için, hem de bizim için işe yaramadı. Yarışmak böyle bir şey.'' dedi.

Roberts, Russell'ın yaptığı hareketin ''agresif'' olduğu yorumlarına katılmadığını dile getirdi.

''Ben bu hareketin agresif olduğunu düşünmüyorum. İnsanların ne gördüğünü bilmiyorum. Ben araç üstü kamerasından izliyordum. Bu hareket bence agresif veya zorlayıcı bir hareket değildi. Fakat, iyi sonlanmadı ve bunu ne ben, ne de George göz ardı edebiliriz.''

Roberts, iki sürücüsünün de sıralama turlarının ikinci bölümüne çıkabildiği Imola'daki aracın hızını tekrar görebileceklerinden umutlu olduğunu da söyledi.

''Kesinlikle [Imola] pisti ve koşullar aracımıza uyuyordu. Islak zemin değil ancak, pistin geneli ve pist düzeni bize uyuyordu.''

''Eğer geri dönüp bakarsanız, Bahreyn'de aracımızda daha az gelişim yaptık gibi duruyordu. Ancak gerçekte, ikisinin arasındayız.''

''Umudumuz ve beklentilerimiz, bu yıl en az o kadar iyi bir pozisyonda olacağımız başka yarışların da olması yönünde, hatta belki daha iyi pozisyonlara da sahip olabiliriz. Bu bir kombinasyon, öyle değil mi? Pistin, havanın, lastiklerin ve işin içinde olan her şeyin kombinasyonu.''

''Kış boyunca iyi bir gelişim yaptığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum ve aracın orta gruba girdiğini görmek sadece taraftarlar için değil, aynı zamanda fabrikadakiler için de iyi. Dokuzunculuk için savaşabilmek harika.''

 

paylaşım
yorumlar
Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Önceki haber

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Sonraki haber

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

1s
2
Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

43 dk
3
Formula 1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

20 dk
4
Formula 1

Alpine: "Rüzgar tüneli sorunları, birkaç haftalık gelişim sürecine mâl oldu"

2s
5
Formula 1

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

1g
Son Haberler
Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları

15dk
Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi
F1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

20dk
Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
F1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

43dk
Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil
F1

Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil

1s
Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!
F1

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

1s
Son Videolar
Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
7s

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
29 Nis 2021

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

Daha fazlası
Betim Aker
Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş Portekiz GP
Formula 1

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım" Portekiz GP
Formula 1

Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım"

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir'' Portekiz GP
Formula 1

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı
MotoGP MotoGP

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

Son Haberler

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil
Formula 1 Formula 1

Williams, Imola'da Russell'ın Bottas'ı geçmeye çalışmasından şikayetçi değil

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.