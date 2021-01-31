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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Rokit'in ayrılması ve COVID pandemisi tabuta çakılan son 2 çivi oldu"

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Williams: "Rokit'in ayrılması ve COVID pandemisi tabuta çakılan son 2 çivi oldu"
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Eski Williams takım patronu yardımcısı Claire Williams, bu sezon da takımlar şampiyonasını son sırada tamamlayan takımı neden satmak zorunda kaldıklarını açıkladı ve bunun takım için faydalı olacağını söyledi.

Claire Williams, 2013’te takımın yönetimine geçtikten sonra takımı 9.luktan 3.lüğe çıkardı ve 2 sezon 3.lükten sonra 2 sezon 5.lik yaşadı. Fakat takım son 3 yıldır sezonu son sırada tamamlıyor. Bu seneyse takım Dorilton Capital’a satılınca Williams ailesi takımdan tamamen çekildi.

Fakat Williams, ailenin takımı; 12 ay önce takım 2 beklenmeyen gelişme yaşayınca, satmak zorunda kaldığını açıkladı. Ama aynı zamanda perde arkasında takımın yaşadığı birçok genel sorun olduğunu da belirtti.

The Spectator’la röportajından RaceFans.net’in alıntısına göre Williams, “Takımın içindeki personelle sorun yaşıyorduk. Her sene gittikçe daha da karmaşıklaşan regülasyonlarla uğraşıyorduk ve Williams olarak bunların üstesinden gelemiyorduk.” dedi.

Williams, diğer bir sebebin ise; Haas gibi liste dışı parçaların çoğunu uygun fiyata diğer takımlardan satın alan gridin altındaki takımlar olduğunu söyledi.

Williams, “Ayrıca kendi yapmanız gereken ve sizi bağımsız bir takım olarak tanımlayan paraların listesi gittikçe daha da seyreltilmeye başladı. Yani bizden çok daha kısa bir süre sporda bulunan ve bizimle aynı kaynaklara sahip olamayan takımlar, gridin çok daha yukarısındaki takımlardan bu parçaları satın alarak çok daha kısa sürede çok daha başarılı oldular ve böylece süreci de kesmiş oldular.”

“Bu tür şeyler Williams’ı gridin gerisine gönderdi ve oraya düştükten sonra çok daha az ödül parası alıyorsunuz, çok daha az sponsor sizinle ilgileniyor, dolayısıyla çok daha düşük bir bütçeniz oluyor ve buradan para harcayarak çıkamıyorsunuz. Ve Formula 1’de bir sorun yaşıyorsanız, bundan parayla kurtulmanız gerek. 2020’de de tam olarak bu oldu.” dedi.

COVID-19 pandemisi tüm sporu etkilese de, Williams’ın yüzleşmesi gereken başka bir sorun daha vardı. Takımla 2019 sezonunun öncesinde anlaşan isim sponsoru Rokit, takımdan desteğini çekmişti.

Bu konuda Williams, “Geçtiğimiz sezonun başında bir köşeden döndüğümüzü düşünmüştük. Fakat sonrasında isim sponsorumuzla sorunlar yaşadık ve bu bütçemizden büyük miktarda parayı çıkardı. Sonrasında da pandemi geldi.”

“Gerçekten ‘Aman Tanrım!’ dediğim bir andı. 2 çok zorlu yılı geride bıraktığımızı ve artık bir köşeden döndüğümüzü, takımı istediğimiz yere getirdiğimizi ve gelişme gösterdiğimizi düşünürken - uzun bir çabanın sonucunda 2020’deki pistlerin çoğunda 1-1.5 saniye hızlanırken ve böylece gerçekten önemli adımlar attığımızı gösterirken, bu 2 olay tabutumuza çakılan son 2 çivi oldu ve bizi gerçekten öldürdü.”

“Basitçe 2020’nin sonunda ailecek yolun sonuna geldik. Bunu artık bırakmamız gerektiğine ve takımı gerçekten yatırım yapabilecek kişilere devretmemiz gerektiğine karar verdik çünkü halihazırda paraya sahipler ve bunun için gidip sponsor vs. aramaları gerekmiyor. Böylece Formula 1 merdivenlerini çıkmak için kendilerine biraz zaman kazandırabilirler.” dedi.

Williams takımının satışı geçtiğimiz Ağustos ayında kesinleşti. Hemen sonrasındaysa Claire Williams görevinden ayrıldı ve yerine Simon Roberts getirildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

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