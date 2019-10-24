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Formula 1 / Son dakika

Williams, ROKiT Drinks ile anlaştı

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Williams, ROKiT Drinks ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör
24 Eki 2019 09:33

Williams, 2020 sezonu ve sonrası için geçerli olmak üzere ROKiT Drinks'le yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

 

Williams, Martini'nin ayrılığı sonrası yeni bir isim sponsoru arayışına girmişti ve sonunda ROKiT'te karar kılmıştı.

Başlangıçta anlaşmanın üç yıllık olduğu açıklanmıştı, fakat Temmuz ayında yapılan açıklamayla bu anlaşmanın beş yıla çıkarıldığı duyuruldu.

Bu anlaşma sadece ROKiT Phones'u kapsıyordu.

Fakat dün yapılan açıklama ile bu kez ROKiT Drinks'le çok yıllık bir başka sponsorluk anlaşması daha imzalandığı duyuruldu.

Anlaşma 2020 yılı ve sonrası için geçerli olacak ve hem araçta hem de pilot üniformalarında bu markaya ait içeceklerin logoları yer alacak.

Konu hakkında konuşan Claire Williams, "ROKiT Drinks'le ola ortaklığımızı duyurmaktan oldukça mutluyuz."

"İsim partnerimiz ROKiT Phones, çok zor geçen sezonda bizim için çok önemliydi ve onlarla aynı ortak değerleri paylaşıyoruz. Şimdi ortaklığımızı ROKiT Drinks'le sözleşme yaparak genişletiyoruz."

"Bu yolda birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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