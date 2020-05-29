Williams, ROKiT ayrılığı sonrası renk düzenini değiştirecek

Grove merkezli ekip Cuma günü yaptığı açıklama ile, 2023'ün sonuna kadar ROKiT'le yaptıkları sponsorluk anlaşmasının fesh edildiğini duyurdu.

Çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Claire Williams, ayrılığın nedenleri üzerinde konuşmayı reddetti ancak takımın herhangi bir sözleşme ihlali yapmadığını belirtti.

“İçsel ve dışsal ayrıntılara giremiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, ROKiT'le ilgili tüm sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizdir."

ROKiT'le yaptığı anlaşma kapsamında Williams'ın renk düzeni değişti ve mavi/kırmızı/beyaz renk düzenine geçildi.

Ayrılık sonrasında Williams, tamamen farklı bir renk düzenine geçeceklerini doğruladı.

“Umarım Temmuz ayında tekrar yarışmaya başladığımız zaman, renk düzeni bakmamız gereken bir konu olacak."

“F1, dönüş için hedefini Temmuz ayı olarak belirledi. Yarış pistine çıkmadan önce yeni renk düzenimizi tanıtacağız."

ROKiT ortaklığının sona ermesi kısa vadede kendilerini olumsuz etkileyecek olsa da Williams, yeni bir başlık sponsor bulabilecekleri konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Kısa süre önce spor ve eğlence ajansı 1920 Worldwide ile anlaşan Williams, bunun takımın ticari programının geliştirilmesinde kilit rol oynayacağını düşünüyor.

“Ortaklarımıza karşı oldukça iyi davrandığımızı düşünüyoruz. Geride kalan yıllara bakarsanız, Williams'ın ortaklarının uzun yıllar takımla birlikte kaldığına dair çok sayıda kanıt var."

“Son üç aydır, ticari tarafta yepyeni bir süreci de hayata geçirdik. Yeni bir ajansla çalışıyoruz ve Williams'ı pazara sunma şeklini tekrar geliştiriyoruz. Buna çok güveniyoruz."

“Williams her zaman sporumuza ve takımımıza yeni partnerler çekme konusunda iyi bir iş çıkardı ve tekrar olacağından hiçbir şüphem yok. Bu, harika bir marka. Harika bir ekip. Birlikte çok heyecan verici bir yolculuktayız. ”