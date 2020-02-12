Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

paylaşım
yorumlar
Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 10:53

Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafa göre Williams, 2020 yılında farklı bir renk düzenine geçebilir.

Williams, Martini ile yollarını ayırmasının ardından 2019'da mavi, beyaz ve siyahtan oluşan farklı bir renk düzenine geçiş yapmıştı.

Takım, 2019'un ardından ROKiT'le olan ortaklığını genişletti.

Ayrıca Nicholas Latifi'yi destekleyen Royal Bank of Canada, Lavazza ve Sofina takımın yeni sponsoru olurken, Rexona ile yollar ayrıldı.

Bunun üzerine Williams'ın 2020 yılında farklı bir renk düzeniyle mücadele edebileceği ihtimali konuşulmaya başlandı.

Şimdi ise sosyal medyada Williams'ın takım tırına ait bir fotoğraf yayınlandı. Bunda takımın mavi, beyaz ve kırmızı renkleri kullandığı görülüyor. 

 
Williams Racing Motorhome

Williams Racing Motorhome

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Önceki haber

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama turları
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

2s
2
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

3
Formula 1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

1s
4
Formula 1

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

28dk
5
Formula 1

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir

2s

Son Videolar

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar 12:33
Formula 1

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar

Son Haberler

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?
F1

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok
F1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!
F1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir
F1

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir

Vettel: "Avustralya'daki yarışa kadar temkinli kalmalıyız"
F1

Vettel: "Avustralya'daki yarışa kadar temkinli kalmalıyız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.