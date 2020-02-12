Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Williams, Martini ile yollarını ayırmasının ardından 2019'da mavi, beyaz ve siyahtan oluşan farklı bir renk düzenine geçiş yapmıştı.

Takım, 2019'un ardından ROKiT'le olan ortaklığını genişletti.

Ayrıca Nicholas Latifi'yi destekleyen Royal Bank of Canada, Lavazza ve Sofina takımın yeni sponsoru olurken, Rexona ile yollar ayrıldı.

Bunun üzerine Williams'ın 2020 yılında farklı bir renk düzeniyle mücadele edebileceği ihtimali konuşulmaya başlandı.

Şimdi ise sosyal medyada Williams'ın takım tırına ait bir fotoğraf yayınlandı. Bunda takımın mavi, beyaz ve kırmızı renkleri kullandığı görülüyor.