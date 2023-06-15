Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"
Red Bull'un karmaşık tabanından tam anlamıyla "büyülenen" Williams, RB19'un bambaşka değişkenlerle ilerlediğini düşünüyor.
Sergio Perez'in Monako GP'sindeki kazası ve ardından aracın çekilirken oldukça yükseğe kaldırılması, RB19'un tabanının detaylarını gözler önüne serdi.
Tabanın fotoğrafları, Red Bull'un diğerlerine göre çok daha karmaşık bir konsepte sahip olduğunu gösteriyor, nitekim son iki haftada fotoğraflanan Mercedes ve Williams'ın tasarımları çok daha basit.
Red Bull tabanının fotoğraflarını yorumlayan Williams araç performans şefi Dave Robson, "Fotoğraflar kesinlikle büyüleyici. Ne kadar değerli olduğunu söylemek biraz daha zor."
"Monako'da herkesin harika bir manzaraya sahip olduğunu biliyorum, ancak sanırım geçen sene de daha az detaylı fotoğraflarımız vardı."
"Bir F1 aracında aerodinamik olarak kopyalayabileceğiniz çok az şey vardır, nitekim aracın konseptini tamamen kavramalı ve kopyaladığınız parçaları işe yarar hale getirmek için diğer tüm parçaların nasıl çalıştığını öğrenmelisiniz."
"Taban bunun harika bir örneği, farklı bölümlere ayrılmış. Nasıl çalıştığını öğrenmek için parça parça ilerlemelisiniz. Tüm bu kıvrımların üç boyutlu bir düzlemdeki etkisini anlamak aşırı zor."
"Ama bence daha anlamlı olan şey, geometrik olarak ne yaptıklarını görebileceğiniz birkaç parça olması, böylece bir maket oluşturabilir, testler yapabilir ve konsepti aracınıza getirebilirsiniz. Herkes bunu deneyecektir."
Marshals load the car of Logan Sargeant, Williams FW45, onto a truck after a crash in FP3
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Ama asıl soru, bu noktaya nasıl geldikleri? Bu kadar karışık bir taban elde edene kadar nasıl bir süreçten geçtiler? Nitekim bambaşka değişkenlerle karşımızdalar."
"Muhtemelen cevaplanması gereken en ilginç soru bu. Nasıl böyle bir tabana sahip olabildiler, sonraki tasarımları nasıl olacak?"
"Ben bir aerodinamikçi değilim ama tabanları ürkünç görünüyor. Aynı zamanda, bir mühendislik problemi olarak, ne yaptıklarını ve oraya nasıl geldiklerini anlamaya çalışmak oldukça heyecan verici. Kolay değil."
"Bizim ve aslında çoğu takımın bulunduğu yerden birçok adım ileride olduklarını inkar edemezsiniz. Arada kesinlikle bir korelasyon var. Doğrudan değil ama var." dedi.
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