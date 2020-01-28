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Formula 1 / Son dakika

Williams, Red Bull ve Renault'dan teknik isimlerle anlaştı

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Williams, Red Bull ve Renault'dan teknik isimlerle anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Oca 2020 16:50

Williams Formula 1 takımı, 2020 sezonu için daha önce Renault ve Red Bull'da çalışan teknik isimlerle anlaştı.

Williams, son iki yılda geride kalmasının ardından teknik departmanı yeniden yapılandırma kararı aldı ve bu süreç devam ediyor. Bugün yapılan açıklamaya göre  David Worner ve Jonathan Carter yeni sezonda Grove merkezli ekip için çalışacak.

Takım, geçen yılki fiyaskonun ardından Paddy Lowe'a ek olarak Dirk de Beer ve Ed Wood gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

Açıklamada Worner ve Carter'ın "yakın zamanda" Williams'taki görevlerine başlayacaklarına yer verildi.

Worner, daha önce Wood'un bulunduğu tasarım şefi pozisyonuna geçecek ve Red Bull'dan takıma katılacak.

Worner 2014'ten bu yana tasarım şefi yardımcısıydı ve son dönemde ise Red Bull Racing/Scuderia Toro Rosso arasındaki sinerjiden sorumluydu.

Renault'da kompozit tasarım bölüm başkanı olan Jonathan Carter da Fransız ekipten takıma katılacak ve tasarım şefi yardımcısı ile tasarım bölümü başkanı olacak.

Yeniden yapılanma kapsamında baş mühendislik görevine de Adam Carter getirildi.

Dave Williams, "Dave ve Jonathan, Williams takımına muazzam deneyim, bilgi ve beceri getirecek. Yakın gelecekte bize katılacak olmalarından memnunuz." dedi.

Williams son teknik değişikliklere rağmen Lowe'dan boşalan teknik direktör pozisyonuna kimseyi geçirmedi.

Bu pozisyon için öne çıkan aday, Renault'dan ayrılan şasi direktörü Nick Chester gibi görünüyor.

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Seri Formula 1
Editör Valentin Khorounzhiy

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