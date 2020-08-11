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Formula 1 / Son dakika

Williams, Racing Point kararını neden temyize götürdüğünü açıkladı

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Williams, Racing Point kararını neden temyize götürdüğünü açıkladı
Ekleyen:
11 Ağu 2020 16:31

Claire Williams, FIA'nın Racing Point'in fren kanallarıyla ilgili verdiği kararı takım olarak Formula 1'in DNA'sına aykırı olduğu gerekçesiyle temyize götürdüklerini söyledi.

Renault'nun Steiermark GP sonrası Racing Point'in fren kanalları için yaptığı protestonun sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlgili yarış için Racing Point'in 15 puanı silinirken 400.000 Euro para cezası ve parçanın kullanıldığı diğer yarışlar için kınama verildi.

Kararın ardından izin verilen süre içerisinde Ferrari, McLaren, Renault ve Williams takımları daha sert bir ceza için, Racing Point ise ismini temize çıkarmak için temyiz başvurusunda bulundular.

Williams, takımının itiraz konusunda çok açık olduğunu ve takımların kendilerinin üretmeleri gereken parçaları üretmeleri gerektiğini söyledi.

Fast Lane podcastine konuşan Williams, "Bu bizim için oldukça zor bir konu. Dürüst olmam gerekirse, hiç kimse rakibini eleştirmek istemez. Bunun bir spor olmasının yanında, herkes birbirine karşı inanılmaz rekabetçi durumda ve rakiplerinizi yenmek için her türlü silahınızı kullanırsınız. Kimse gerçekten bu durumda olmak istemez."

"Ancak Williams her zaman sporun gerçek DNA'sı, geleneksel DNA'sı konusunda açık oldu."

"Bazıları geleneksel olan DNA'nın artık tarihte kaldığını, başarılı olmak için Racing Point gibi takımların yaptığı gibi yeni kurallara adapte olmanız, yenilikçi ve değişikliğe açık olmanız gerektiğini söyleyebilir."

"Ancak biz her zaman Formula 1 takımlarının ve üreticilerinin araçlarındaki performansla alakalı parçalarını kendilerinin tasarlamaları ve üretmeleri gerektiğini savunduk."

"Tartışma noktası burası. Racing Point'in arka fren kanallarıyla alakalı tartışmaların sebebi bu."

"Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. FIA'ya itirazımızı bildirdik, gerisi FIA'nın kararı olacak. Verilen cezanın ve yaptırımın uygun olup olmadığına, Racing Point'in kuralları ihlal edip etmediğine onlar analiz yapıp karar verecekler." dedi.

 

Renault'nun protestosunun başarıyla sonuçlanmasına rağmen FIA, takımın geçmişte öğrendiklerini unutmasının, mühendislik açısından her şeyi geriye almasını beklemenin gerçekçi olmadığını kabul ediyor.

Bu yüzden fren kanallarının araçta kalmasına izin verilirken, sonraki yarışlar için kınama cezası verildi.

Williams, bu konunun itirazlar sonucunda çözülmesi gerektiğine inanıyor.

Williams, "Ortada sportif açıdan ihlal olup, teknik açıdan fren kanallarının araçta yer almaya devam ediyor olması taraftarlar için oldukça karmaşık bir konu."

"Ancak bunlar performans bağlantılı parçalar. FIA'nın bu konuya bakmasını ve doğru kararı vermesini umuyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams , Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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