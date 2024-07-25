Williams, "projeye inanması" halinde Sainz'la çalışmak istiyor
Williams takım patronu James Vowles, Carlos Sainz'ın "uzun vadeli olarak takıma gelmek istemesi" ve "projeye inanması halinde" kendisiyle anlaşacaklarını söylüyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Williams, 2025 için Alex Albon'un yanına tecrübeli bir isim arıyor ve ilk seçenek Carlos Sainz.
Takım, uzun vadeli bir teklif sunmuş vaziyette fakat Sainz, 2025 ve sonrasında diğer takımlara geçebilme umuduyla tek yıllık bir anlaşma istiyor gibi görünüyor.
Bu konuda talksport'a konuşan James Vowles şöyle dedi: "Kiminle anlaşmak istediğimiz konusunda oldukça açık ve dürüst olduğumuzu düşünüyorum ama bu kontratın imzalanacağı anlamına gelmiyor."
"Takımın hangi noktada olduğunu biliyoruz ve ben de projemizin bir parçası olmak isteyen, Williams'ın geçmişini ve bugününü anlayan, takımın zirveye çıkmasını isteyen bir pilotla anlaşmak istiyorum."
"Bazen bir sürücünün farklı öncelikleri olabilir ama benim için önemli olan onun önceliklerinin bizimkilerle uyumlu olması."
"Bir sonraki adım için geçici bir seçenek olarak görülmek istemiyoruz. Ben Williams ile sözleşme imzalamak için Mercedes'ten ayrıldım. Bunu kazanmaktan yorulduğum için değildi."
"Alex Albon da hedeflerimizi paylaştığı için bize katıldı. Bu benim için önemli, onun için de önemli. Bu takıma gelmeye karar verirken kritik faktör bu olmalı."
"Carlos'u anlıyorum. Ferrari'de olmayı, üst düzey bir takımda yarışmayı hayal ediyordu ama bu gerçekleşmiyor ve yeni duruma adapte olmak için zamana ihtiyacı var."
"Belirli bir teklifimiz var ve eğer ona uygunsa biz hazırız."
"Eğer sürücü teklifimizden memnun değilse, sorun değil. O zaman hedeflerimize ulaşmak için başka bir yol buluruz."
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