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Williams, Portimao için yeterli yedek parça hazırladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams'ın baş mühendisi Dave Robson, Imola'daki kazaların ardından yeterli yedek parça ürettiklerini dile getirdi.

Williams, Portimao için yeterli yedek parça hazırladı

Williams Formula 1 pilotu George Russell, Imola'daki yarışta Valtteri Bottas ile ciddi bir kazaya karışmıştı.

Kazada araç çok büyük hasar aldı. Ayrıca Nicholas Latifi de yarışın ilk turunda Nikita Mazepin ile temas yaşayıp bariyerlere çarptı ve aracı paramparça oldu.

Bu iki büyük kaza, Williams'ın üretim departmanının tam kapasitede çalışması anlamına geliyordu ve bu hafta sonu için yeterli yedek parça hazırlamış durumdalar.

Robson, "Imola yarışının sonucu elbette hayal kırıklığı yarattı ve yedek parça üretebilmek adına tüm takımın çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyordu."

"Neyse ki hafta sonuyla ilgili bazı olumlu anlarımız var ve Portekiz'de daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz."

"Geçen yıl Portimao'da başarılı bir hafta sonu geçirmiştik ve her iki sürücü de aracı sürmekten büyük keyif aldı. FW43B'nin Portekiz'de verimli şekilde çalışmasını umuyoruz." dedi..

Latifi ise şunları ekledi: "Başarısız geçen her yarış, bir sonraki yarışta daha fazlasını başarma arzusuna neden oluyor. Her şeye baştan başlamam gerekiyor ve bunu Portimao'da yapacağım.

"Teorik olarak bu pist aracımıza uygun değil. Geçen yıl Portekiz'de gerçekten zorlanmıştık. Ancak o zamandan bu yana aracımız farklı alanlarda geliştirildi. Bunu Imola'da da gördük."

"Bu yüzden yarışı hem merak hem de iyimserlik içerisinde bekliyorum. Umarım bu kez yarışta herhangi bir olay yaşanmaz." 

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Editör Kemal Şengül

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