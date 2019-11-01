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Formula 1 / Son dakika

Williams, Ponos ile anlaştı

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Williams, Ponos ile anlaştı
1 Kas 2019 08:16

Williams F1 Takımı, Ponos ile 2019 ve 2020 sezonları için geçerli olacak bir anlaşma imzaladı.  

Williams takımı, Kyotolu video oyunu geliştirme şirketi Ponos ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Takım, şirketin logosunu Austin'deki yarış için FW42'ye yerleştirdi.

Anlaşmanın 2020 boyunca devam etmesi bekleniyor ve bu anlaşma kapsamında Ponos logoları 2020 FW43'te de yer alacak.

Takım patronu Claire Williams, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ponos ile kurduğumuz ortaklığı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Ponos, video oyunu sektörünün gelişmesini sağlayan en büyük katılımcılardan birisi."

"Biz Japon firma ile çalışacağımız için çok mutluyuz ve onların, Formula 1'in küresel erişim yoluyla, marka bilinirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı umuyoruz. "

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