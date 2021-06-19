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Formula 1 Haberler

"Williams, pilotların gitmek istediği takım haline dönüşüyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams CEO'su Jost Capito, 2022 pilot kadrolarını belirleme konusunda aceleci olmayacaklarını, takımın giderek pilotların gitmek istediği bir takım haline dönüştüğünü söyledi.

"Williams, pilotların gitmek istediği takım haline dönüşüyor"

Williams'ın mevcut pilotlarından George Russell'ın adı gelecek sene için Mercedes ile anılıyor. Williams'ın yıldız pilotunun Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine geçmesi bekleniyor.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, cuma günü yaptığı açıklamada kış dönemine kadar pilot kadrosuna karar vermeyebileceklerini söylemişti. Mercedes'in vereceği karar Williams'ın kararını da etkileyecek gibi görünüyor.

Capito, gelecek seneki pilot kadrolarına karar vermek için son bir tarih belirlemediklerini ve bekleyebileceklerini söyledi.

Capito, "Zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Sözleşmelere baktığımda, Williams'ın pilotların gitmek istediği bir takım haline dönüştüğünü söyleyebilirim."

"Onlar takımın yeni sahiplerinin geçmişte neler yaptığını ve şu anda neler yaptığını görüyorlar. Yatırımı, takımdaki değişiklikleri, takım içerisindeki ruhun iyi olduğunu biliyorlar. Williams'ın pilotları ve çalışanları ile ilgilendiğini biliyorlar."

"Gelecek aylarda Williams'ın pilotlar için giderek daha çekici olacağından eminim. Bu yüzden acele etmiyoruz." dedi.

George Russell, Williams arrives

George Russell, Williams arrives

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, 2019'da Williams'la F1'e girmesinden bu yana düzenli olarak sıralamalarda 2. seansa geçerek ve takım arkadaşını mağlup ederek yıldızlaştı.

Williams, 2022'de kalacak olması halinde Russell ile uzun vadeli anlaşma istediğini birçok kez işaret etti.  Takımın teknik tarafında yer alan isimlerinden Dave Robson, Russell'ın takımdan ayrılmasının kendileri için çok büyük kayıp olabileceğini söylemişti.

Capito, son dönemde Mercedes hakkında çok fazla soru alan Russell'ın bu yüzden motivasyonunun bozulacağını düşünmüyor.

Capito, "Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O, çok güçlü bir kişiliğe sahip. Nerede olduğunu, yeteneklerini ve performansını biliyor. Onun çok rahat olduğunu düşünüyorum."

"Bu sene bizimle mutlu. Aracın performansı istediği gibi değil ancak takımın ilerlediğini, takımın bir geleceğinin olduğunu görüyor." 

"Bu yüzden emin ve bu durumdan rahatsız değil. Bundan eminim." dedi.

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