Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams pilotları zor bir yarış bekliyor

paylaşım
yorumlar
Williams pilotları zor bir yarış bekliyor
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 08:40

Robert Kubica ve George Russell, yarışın kendileri için zor geçmesini beklediklerini söylediler.

Williams pilotu George Russell, sıralama turlarını ön grubun oldukça gerisinde 18. sırada noktalamıştı.

İngiliz pilot seans sonrası verdiği demeçte elinden gelenin en iyisini yaptığını söylerken, yarışın zor geçeceğini dile getirdi.

Russell, "Sıralama turları beklediğimiz gibiydi. Araçta oldukça iyi hissettim ve bu pistte sürüş yapmak eğlenceliydi. Durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Ama pist her geçen tur geliştiğinde durum zor oluyor. Çalışmalarından oldukça memnunum ancak biraz daha fazlasını yapabilirdim."

"Turum muhteşem değildi ama lastikleri doğru aralığa sokamayınca araçtan her şeyi çıkaramazsınız. Bugün, lastiklerin durumu göz önüne alındığında mümkün olan en iyi işi yaptığımı düşünüyorum."

"Öndeki çocuklar çok uzakta. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve onlarla savaşma ihtimalimiz var. Önümüzde iki yarış daha var en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bunu yaparken mümkün olduğunda çok şey öğrenmek istiyoruz." dedi.

Robert Kubica ise bu yıl bir kez daha George Russell'a geçildi ve 19. oldu.

Kubica, "Bugün iyi bir gündü ve araba tüm cuma günününü kaçırmama rağmen iyiydi. Bu zor bir pist ve yol tutuşla ilgili sorun yaşasak bile aracı sürmek güzeldi."

"Yarın için elimizden geleni yapacağız, ama gerçekçi olmak gerekirse zor olacak." dedi.

Sonraki haber
Leclerc: "Araç pole pozisyonunu alabilecek kadar hızlıydı"

Önceki haber

Leclerc: "Araç pole pozisyonunu alabilecek kadar hızlıydı"

Sonraki haber

Bottas: "Yüksek rakım Mercedes'i etkiliyor"

Bottas: "Yüksek rakım Mercedes'i etkiliyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.