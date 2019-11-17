Williams pilotları zor bir yarış bekliyor

Williams pilotu George Russell, sıralama turlarını ön grubun oldukça gerisinde 18. sırada noktalamıştı.

İngiliz pilot seans sonrası verdiği demeçte elinden gelenin en iyisini yaptığını söylerken, yarışın zor geçeceğini dile getirdi.

Russell, "Sıralama turları beklediğimiz gibiydi. Araçta oldukça iyi hissettim ve bu pistte sürüş yapmak eğlenceliydi. Durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Ama pist her geçen tur geliştiğinde durum zor oluyor. Çalışmalarından oldukça memnunum ancak biraz daha fazlasını yapabilirdim."

"Turum muhteşem değildi ama lastikleri doğru aralığa sokamayınca araçtan her şeyi çıkaramazsınız. Bugün, lastiklerin durumu göz önüne alındığında mümkün olan en iyi işi yaptığımı düşünüyorum."

"Öndeki çocuklar çok uzakta. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve onlarla savaşma ihtimalimiz var. Önümüzde iki yarış daha var en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bunu yaparken mümkün olduğunda çok şey öğrenmek istiyoruz." dedi.

Robert Kubica ise bu yıl bir kez daha George Russell'a geçildi ve 19. oldu.

Kubica, "Bugün iyi bir gündü ve araba tüm cuma günününü kaçırmama rağmen iyiydi. Bu zor bir pist ve yol tutuşla ilgili sorun yaşasak bile aracı sürmek güzeldi."

"Yarın için elimizden geleni yapacağız, ama gerçekçi olmak gerekirse zor olacak." dedi.