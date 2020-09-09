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Formula 1 / Son dakika

Williams pilotları, Mugello'da daha iyi olmayı umuyorlar

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Williams pilotları, Mugello'da daha iyi olmayı umuyorlar
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, bu hafta sonu yapılacak Mugello yarışında daha rekabetçi olmayı umut ediyorlar.

Williams pilotları bu yıl şimdiye kadar hiçbir yarışta puan almayı başaramadılar.

İngiliz ekip Spa ve Monza'da pek iyi bir performans sergileyemedi ancak Mugello genel anlamda daha farklı bir tarza sahip.

George Russell, bu pistin Williams'a daha iyi uymasını umut ediyor.

Russell, “Mugello'ya geldiğim için çok mutluyum. Altı yıl önce burada yarıştım. Bu, şimdiye kadar yarıştığım en iyi pistlerden bir tanesi."

"Yüksek sürat nedeniyle sürücüler fiziksel olarak zorlanacak."

"Pist, aracımıza Spa ve Monza'daki iki yarıştan daha iyi uymalı. Bu yüzden iyi bir hafta sonu için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Romain Grosjean, Haas VF-20 side by side with George Russell, Williams FW43

Romain Grosjean, Haas VF-20 side by side with George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43 overtakes Romain Grosjean, Haas VF-20 whislt he overtakes

George Russell, Williams FW43 overtakes Romain Grosjean, Haas VF-20 whislt he overtakes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi ise şunları ekledi: "Mugello'daki yarış Formula 1 için yeni bir deneyim olacak, çünkü bu piste normal şartlarda gelemezdik. Mugello'ya en son 2014'te test yapmak için geldim. 2012'de de yarışmıştım. Ama o zamandan bu yana çok vakit geçti."

"Modern bir Formula 1 aracını sürmek adına ilginç bir pist olacağını düşünüyorum. Yüksek hızlardan ötürü boynum epey zorlanacak. Ancak, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü yeni pistlerde veya uzun süredir yarışmadığımız pistlerde sürüş yapmak her zaman harikadır.

"Herkesi yeni bir mücadele bekliyor, ancak bu yıl kaydedilen ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağız."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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