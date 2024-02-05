Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"

2023 yılı Williams için adeta 'zıtlıkların yılı' oldu. Grove merkezli takım, güçlü yanlarını geliştirmeye çalışırken diğer yandan toplam yük ve lastik yönetimi açısından bazı zayıflıklar ortaya çıktı.

Sıralama turlarında yeni lastiklerin kullanımı sayesinde bazı sınırlamalar daha az belirgindi, ancak yarışta pilotlar genellikle aşırı ısınan lastikler sebebiyle zorlandılar.

Mühendisler için puan toplamak adına hangi pistlere odaklanılması gerektiğini anlamak kolaydı, ancak pilotlar için FW45 sürüş açısından her zaman öngörülebilir bir araç olmadı.

Takımı orta sıralarda kalıcı bir yere taşıyan iyileştirmelere rağmen, hâlâ üzerinde çalışılması gereken yönler vardı ve bu açıdan bakıldığında, pilotlara göre simülatör çalışmalarında önemli farklılıklar hissediliyordu.

Lansmanda konuşan Albon, "Sanırım geçen yıl bana daha fazla güven verdi ve aynı zamanda takımla daha iyi bir kimya oluşturmamı sağladı."

"İlk yıl takımı, aracın nasıl çalıştığını anlamak için çok çalışırsınız ve takım [sürüş açısından] neyi sevdiğinizi anlamaya çalışır. İkinci yıl daha entegre olmaya başlarsınız."

"Umarım bu yıl buradan yola çıkarak hangi alanları geliştirebileceğimizi bulabiliriz çünkü her zaman ileriye doğru bir adım atmak için bir fırsat vardır."

"Ayrıca bu yeni aracın nasıl performans göstereceğini anlamaya çalışacağız çünkü sürüş tarzı açısından büyük farklılıklar olacağını düşünüyorum." dedi.

James Vowles, 2023'ün başından bu yana takımın üst yönetiminin dikkatinin hem teknik hem de organizasyonel açıdan bir sonraki sezona çevrildiğini gizlemedi.

Bununla birlikte, şampiyonada yedincilik için büyük bir çaba gerektiriyordu. Sıralamada iyi bir yer, ekibin daha yüksek para ödülü almasını sağladı ve bu da Dorilton Capital'i fabrikaya yatırım yapmaya devam etmeye ikna etmek için yararlıydı.

Albon, "Geçen yıl bunu başarmak oldukça zordu, çünkü yedinci sıraya ulaşmaya çalışırken şampiyonaya o kadar odaklanmıştık ki 2024 için simülatör çalışmaları açısından dikkatimizi fazla dağıtamadık."

"İşi bölmeye çalıştık, sezon boyunca aşamalı olarak FW46'ya odaklanmaya başladık ama aynı zamanda perde arkasındaki çalışmaları sürdüren simülatöre adanmış çok iyi pilotlarımız da var. Aracın gelişimini görmek güzeldi. Açıkçası Bahreyn'de piste çıkana kadar tam olarak bilemeyiz ama [simülatörden] sürmesi keyifli bir araç gibi görünüyordu."

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Williams

"Sanırım son dört ya da beş yıl boyunca araç hep belirli şekillerde tasarlandı. Bu yıl rotayı değiştirdik, bu yüzden bu kadar farklı bir araçtan bahsediyoruz. Eski yöntemlerimizden uzaklaşmak için daha fazla risk aldık. Yapılması gereken doğru şey buydu, şimdi işe yarayıp yaramadığını göreceğiz."

Aynı şekilde takım arkadaşı Logan Sargeant da amacının geçen sezon öğrenilenleri geliştirmeye devam etmek ve sezona iyi bir başlangıç yapmak olduğunu dile getirdi.

Sargeant, "Bir yılı geride bıraktığım için artık çok şey öğrendiğimi düşünüyorum, gittiğim her pistte bir referansım var ve bu ikinci sezonuma girerken önemli bir avantaj."

"Yeni araç geçen yıldan çok farklı olacak ve onu mümkün olduğunca çabuk anlamak önemli olacak. Sürüş stilimizi kesinlikle değiştirmemiz gerekecek ama bunu simülatörde yapmaya başladık bile, sürmesi keyifli bir araç gibi görünüyor."

"Bence hedefimiz bir adım ileriye gitmek ama aynı zamanda paketi en üst düzeye çıkarmak ve daha fazla tutarlılık yakalamak." dedi.