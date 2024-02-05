Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"

Williams lansmanında konuşan pilotlar Alex Albon ve Logan Sargeant, simülatörde gördükleri kadarıyla FW46 aracını sürmenin oldukça keyifli olduğu konusunda hemfikirler.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Williams Racing FW46

2023 yılı Williams için adeta 'zıtlıkların yılı' oldu. Grove merkezli takım, güçlü yanlarını geliştirmeye çalışırken diğer yandan toplam yük ve lastik yönetimi açısından bazı zayıflıklar ortaya çıktı.

Sıralama turlarında yeni lastiklerin kullanımı sayesinde bazı sınırlamalar daha az belirgindi, ancak yarışta pilotlar genellikle aşırı ısınan lastikler sebebiyle zorlandılar.

Mühendisler için puan toplamak adına hangi pistlere odaklanılması gerektiğini anlamak kolaydı, ancak pilotlar için FW45 sürüş açısından her zaman öngörülebilir bir araç olmadı.

Takımı orta sıralarda kalıcı bir yere taşıyan iyileştirmelere rağmen, hâlâ üzerinde çalışılması gereken yönler vardı ve bu açıdan bakıldığında, pilotlara göre simülatör çalışmalarında önemli farklılıklar hissediliyordu.

Lansmanda konuşan Albon, "Sanırım geçen yıl bana daha fazla güven verdi ve aynı zamanda takımla daha iyi bir kimya oluşturmamı sağladı."

"İlk yıl takımı, aracın nasıl çalıştığını anlamak için çok çalışırsınız ve takım [sürüş açısından] neyi sevdiğinizi anlamaya çalışır. İkinci yıl daha entegre olmaya başlarsınız."

İlginizi Çekebilir:

"Umarım bu yıl buradan yola çıkarak hangi alanları geliştirebileceğimizi bulabiliriz çünkü her zaman ileriye doğru bir adım atmak için bir fırsat vardır."

"Ayrıca bu yeni aracın nasıl performans göstereceğini anlamaya çalışacağız çünkü sürüş tarzı açısından büyük farklılıklar olacağını düşünüyorum." dedi.

James Vowles, 2023'ün başından bu yana takımın üst yönetiminin dikkatinin hem teknik hem de organizasyonel açıdan bir sonraki sezona çevrildiğini gizlemedi.

Bununla birlikte, şampiyonada yedincilik için büyük bir çaba gerektiriyordu. Sıralamada iyi bir yer, ekibin daha yüksek para ödülü almasını sağladı ve bu da Dorilton Capital'i fabrikaya yatırım yapmaya devam etmeye ikna etmek için yararlıydı.

Albon, "Geçen yıl bunu başarmak oldukça zordu, çünkü yedinci sıraya ulaşmaya çalışırken şampiyonaya o kadar odaklanmıştık ki 2024 için simülatör çalışmaları açısından dikkatimizi fazla dağıtamadık." 

"İşi bölmeye çalıştık, sezon boyunca aşamalı olarak FW46'ya odaklanmaya başladık ama aynı zamanda perde arkasındaki çalışmaları sürdüren simülatöre adanmış çok iyi pilotlarımız da var. Aracın gelişimini görmek güzeldi. Açıkçası Bahreyn'de piste çıkana kadar tam olarak bilemeyiz ama [simülatörden] sürmesi keyifli bir araç gibi görünüyordu."

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

"Sanırım son dört ya da beş yıl boyunca araç hep belirli şekillerde tasarlandı. Bu yıl rotayı değiştirdik, bu yüzden bu kadar farklı bir araçtan bahsediyoruz. Eski yöntemlerimizden uzaklaşmak için daha fazla risk aldık. Yapılması gereken doğru şey buydu, şimdi işe yarayıp yaramadığını göreceğiz."

Aynı şekilde takım arkadaşı Logan Sargeant da amacının geçen sezon öğrenilenleri geliştirmeye devam etmek ve sezona iyi bir başlangıç yapmak olduğunu dile getirdi.

Sargeant, "Bir yılı geride bıraktığım için artık çok şey öğrendiğimi düşünüyorum, gittiğim her pistte bir referansım var ve bu ikinci sezonuma girerken önemli bir avantaj."

"Yeni araç geçen yıldan çok farklı olacak ve onu mümkün olduğunca çabuk anlamak önemli olacak. Sürüş stilimizi kesinlikle değiştirmemiz gerekecek ama bunu simülatörde yapmaya başladık bile, sürmesi keyifli bir araç gibi görünüyor."

"Bence hedefimiz bir adım ileriye gitmek ama aynı zamanda paketi en üst düzeye çıkarmak ve daha fazla tutarlılık yakalamak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı
Sonraki haber Horner, Red Bull'daki görevini bırakmak zorunda kalabilir!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Palmer: "Verstappen, araca bindiğinde 'altıncı hisse' sahip oluyor"

Palmer: "Verstappen, araca bindiğinde 'altıncı hisse' sahip oluyor"

Formula 1

Palmer: "Verstappen, araca bindiğinde 'altıncı hisse' sahip oluyor" Palmer: "Verstappen, araca bindiğinde 'altıncı hisse' sahip oluyor"

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Formula 1

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik" Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Formula 1

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Son Haberler

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

F1 Formula 1

Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

MGP MotoGP
Sepang Kış testi

MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

F1 Formula 1
Sauber F1 Team launch

Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol