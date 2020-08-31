Williams pilotları Belçika'dan hayal kırıklığıyla ayrılıyor

George Russell, Alfa Romeo ve Haas pilotlarıyla mücadele ettiği yarışta, Giovinazzi'nin kopan tekerine çarpmış ve yarış dışı kalmıştı.

İngiliz sürücü kazada yaralanmadığı için şanslıydı. Ancak Belçika'da, bu yıl bir kez daha sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Diğer tarafta Nicholas Latifi için bir başka sönük hafta sonu daha oldu.

Kanadalı pilot, yarışı şöyle yorumladı: "En başından itibaren sorunlar vardı. Önceki günlere göre araç dengesizdi ve sürmesi gerçekten çok zordu. Romain ve Ferrari sürücülerini yakamaya çalışarak limitlere kadar zorladım. Ama yarış hakikaten çok zordu."

George Russell ise şunları ekledi: "Bugün açıkçası yanlış zamanda yanlış yerde oldum. Hiçbir şeyi değiştirme şansımız yoktu. Aniden karşıma bir tekerlek geldi ve aracın önüne çarptı. Sonra bir duvara çarptım ve darbe çok güçlüydü. Buna rağmen kendimi iyi hissediyorum."

"Her şeyin yolunda gitmesi iyi. Böyle şeyler yarışlarda olabiliyor. O ana kadar iyi bir tempom vardı. Haas sürücülerini geçmiştim. Ama daha fazlasını başarmak bizim için zor olacaktı."

"Yine de elbette hayal kırıklığı oldu."