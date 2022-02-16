Williams pilotları: "2022 aracında görüş sorunları var"

Haberi dinle

İkili, salı günü, aracın yeni renk düzeni tanıtıldıktan sonra yağışlı Silverstone'da Williams FW44'le ilk sürüşlerini tamamladılar.

Kurallar gereği toplam 100 kilometre sürebilmelerine ve havanın yağışlı olmasına rağmen, iki sürücü de yeni 18 inç lastikler ve deflektörler nedeniyle görüşe dair endişelerin ortaya çıktığını söylediler.

Latifi, "Görüş kesinlikle bazı virajlarda daha kötü. Sanırım bu virajın türüne, viraja nasıl girdiğinize ve nereye baktığınıza göre değişiyor."

"Bunun herkesin alışması gereken bir şey olacağını düşünüyorum. Ancak daha az gördüğünüz anlar kesinlikle oluyor." dedi.

Albon, Silverstone gibi geniş bir pistte sürmenin çok problem olmayacağını ama cadde pistlerinin daha büyük bir sorun olabileceğini söyledi.

Albon," Bugün karanlık, kasvetli ve yağmurlu olduğu için Silverstone'daki en kötü gündü ama sürüş çok kötü değildi."

"Bence cadde pistlerine gittiğimizde daha fazla zorlanacağız. Monako, Bakü ve Cidde zorlu olacak."

"Geniş pistlerde önünüzü görebiliyorsunuz. Lastik ve deflektörler nedeniyle olan kör noktalar, virajlardaki anlık görüş açınızı çok kısıtlıyor."

Williams FW44 Photo by: Williams

"Bu nedenle virajın ilerisine bakıyorsunuz."

"Ancak bir cadde pistinde duvarı geçtiğinizde, ilerisinde sadece daha fazla duvar var. Etrafını göremiyorsunuz. Bence bunlar zorlu olacak."

"Ayrıca nerede olduğunuzu, ön kanadın ve lastiğin nerede olduğunu görmek de zor olacak. Bu biraz daha zor olabilir." dedi.

Latifi, shakedown ve koşullar nedeniyle iki sürücü de araçla ilgili bir şeyler anlayamasa da, yeni araçların çok daha ağır olduğunu şimdiden hissedebildiğini söyledi.

Latifi, "Araçlarla ilgili düzgün bir his almak çok zordu ama geçtiğimiz yıla göre kesinlikle farklı hissettiriyor."

"Daha ağır bir araç sürüyormuş gibi hissediyorsunuz."

"Ayrıca sınırı zorlamaktan çok uzaktaydım. Sadece her şeyin çalıştığına ve koltuğun rahat olduğuna emin olmaya çalıştık ve küçük ayarlar yaptık."

"Yani bunun dışında hissettiğim herhangi bir şeyi yorumlayamıyorum." dedi.