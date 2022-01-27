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Formula 1 Haberler

Williams patronu Capito: "Hamilton'ın devam edip etmeyeceği umrumda değil"

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Williams patronu Jost Capito, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yeni sezonda gridde yer alıp almayacağıyla ilgilenmediğini, 37 yaşındaki sürücünün genç bir isme yer açabileceğini belirtti.

Williams patronu Capito: "Hamilton'ın devam edip etmeyeceği umrumda değil"
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Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lewis Hamilton'ın yeni sezonda gridde yer alıp almayacağıyla ilgili belirsizlik var.

2021'in başında bu belirsizlik, yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağıyla ilgiliydi. Bazıları Hamilton'ın devam etmeyeceğini söylese de, İngiliz pilot yeni sözleşmeye imzasını attı ve ayrıca geçen yıl bu kontratı iki yıl daha uzattı.

Şimdi Hamilton'ın kontratı olmasına rağmen Abu Dhabi'de yaşananlar nedeniyle emekli olacağı konuşuluyor. Abu Dhabi GP'den bu yana gündemin ana maddelerinden birisi olan bu iddialar Williams patronu Jost Capito'ya da soruldu.

RTL'ye konuk olan Capito, "Bununla hiç ilgilenmiyorum ve aslında [2022'de] yarışıp yarışmayacağı umurumda değil."

"Gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Her zaman Formula 1'de genç isimler için yeterli yer olmadığını söylerler."

"Eğer birisi yedi kez dünya şampiyonu olmuşsa, aslında yeterince şey yapmış demektir ve bence bir gence yer açabilir. Neden olmasın?" dedi.

Fakat Capito Hamilton'ın emekli olmamasını umuyor çünkü böyle bir şey yaşandığı takdirde Russell'ın ne kadar yetenekli bir pilot olduğunu gösterme ve Hamilton'ı yenme fırsatını kaçıracağını düşünüyor.

Capito, "Eğer tekrar yarışmazsa, o zaman bu George için kötü olur. Böyle bir durumda George onu yenemeyecek. Onun Hamilton'ı gerçekten yenmek istediğine inanıyorum."

"George, işlenmeyi bekleyen bir elmas değil. Zaten işlenmiş ve parlatılmış bir elmas. Yine de daha fazlasını yapabileceği bir potansiyele sahip. Mercedes'te kendisini geliştirebilir ve daha da iyisini yapabilir."

"Mercedes onun için yeni bir takım olmayacak ve bu, onun avantajına. Yıllardır bir Mercedes pilotu. Ayrıca simülatörde çok iyi ve bunu, gelişmek için oldukça iyi kullanabilir."

"Mercedes aracına biner binmez kesinlikle harika olacak. Bu, Lewis için de zor olacak çünkü 'onu en başından itibaren yenebileceğime eminim' diyemez. Mücadele heyecanlı olacak."

"George, sezon başında aynı seviyede olmasa bile sinir gücü açısından bundan etkilenmeyecek seviyede."

Capito, Russell'ın Hamilton ve Max Verstappen'le mücadele edecek kadar iyi olduğunu düşünüyor.

Capito, Russell ve Verstappen arasında karşılaştırma yapması istendiğinde "Max'le tamamen farklı bir karakteri var"

"Neyse ki Formula 1 pilotlarının hızlı olmak için aynı karaktere sahip olması gerekmiyor."

"George'un Max Verstappen ile savaşabileceğine gerçekten inanıyorum." dedi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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