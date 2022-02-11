Williams patronu Capito, Masi’ye destek verdi

Haberi dinle

2021 sezon finali sırasında Masi, yarışın bitmesine sadece beş tur kala yaşanan kazanın ardından piste güvenlik aracını sokmuştu. Avustralyalı direktör, sadece Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki tur bindirilen pilotların geçişine izin vermişti.

Sonuç olarak, Verstappen yarışın son turunda Hamilton’ı geçerek zafere ulaştı ve olaylı Abu Dabi zaferi ile Şampiyonluk tacını elde etti.

Bu karar, F1 topluluğunda kutuplaşmalara yol açtı ve Masi'nin geleceği belirsiz kaldı. Yarış direktörünün 2022 sezonu öncesinde yerine başka birinin gelebileceği söylentileri var.

Yeni seçilen FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, FIA soruşturması öncesinde takımlarla görüşmelere başladı. Raporun, 18 Mart'taki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı için zamanında yayınlanması planlanıyor.

Williams takım patronu Capito ise eleştirilen görevlilere ve yarış direktörü Michael Masi'ye destek vererek bu zorlu yarışı iyi yönettiğini söyledi.

RacingNews365.com’a ve Collecting Cars’a konuşan Capito, “Masi'yi oldukça iyi tanırım. Onunla birkaç kez karşılaştım.”

“Onunla konuştum, hakemlerle konuştum, özellikle Emanuele Pirro ile bu konuyu konuştum. Sorunlar nelerdir, komiserler ve Masi yarış sırasında ne gibi zorluklarla karşı karşıyaydılar? Bunun çok zor olduğunu görüyorum.”

“Olan bitenle çok iyi başa çıktıklarını düşünüyorum. Ayrıca, Masi çok profesyonel. FIA'daki kişilerin ya da komiserlerin herhangi bir noktada herhangi bir takımı veya pilotu desteklediğini düşünmüyorum. Buna yüzde yüz eminim.” dedi.

Capito, Mercedes patronu Toto Wolff ve Red Bull patronu Christian Horner'ın baskılarına rağmen, Masi'nin geçen sezonun kritik Abu Dabi Grand Prix'sindeki kararlarını tam olarak destekliyor.

Williams CEO'su, yarış direktörü ve takımlar arasında bir yarış sırasında bağlantı olmaması gerektiğini düşünüyor. Özellikle sesi çok çıkan takımların bunu bırakması gerektiğini düşünüyor.

Capito, “Kararları oldukça hızlı ve anında vermelisiniz ve bu karar aynı anda milyonlarca veya milyarlarca insan tarafından canlı olarak görülecektir.”

“Bu çok büyük bir baskı ve bence çok iyi idare ettiler. Doğru olmadığını düşündüğüm şey ise yarış sırasında takım patronu veya takımdaki herhangi biri ile yarış direktörü arasında geçen konuşmalar.”

“Arda bir bağlantı olması sorun değil, asıl sorun konuşma şekilleri. Bir futbol maçında hakem ile antrenörün tartışması gibi bir şey bu.”

“Yarış sırasında alınan kararlar, yarış sonrasında incelenmemeli veya protesto edilmemeli.” dedi.