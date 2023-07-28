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Williams, Pat Fry ile anlaşma sağladı

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Williams, son olarak Alpine'de görev alan Pat Fry'i teknik direktörlük görevine getirme kararı aldı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference

Fry ve Williams arasındaki anlaşmanın imzalandığı, resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı öğrenildi. Fry yeni görevine yıl sonunda başlayacak.

Williams, Jost Capito ve Francois-Xavier Demaison ile yollarını ayırmasının ardından aralık ayından bu yana teknik direktöre sahip değildi.

Yeni takım patronu James Vowles, bir teknik direktörün yanı sıra yeni bir aerodinami şefi aradıklarını fakat acele etmeyeceklerini belirtmişti.

Vowles ayrıca takımın artan performansının ve finansal açıdan iyi bir konuma gelmelerinin, olası görüşmelerde kendilerine yardım edeceğini belirtmişti..

59 yaşındaki Fry, 2020 sezonunun başında Alpine'e katılmış ve takımın teknik patronu olmuştu.

Fry'ın şu an için Alpine'de çalışmaya devam ettiği anlaşılıyor fakat İngiliz ekibin teklifini kabul etmesiyle, Alpine'in yeni bir teknik direktöre ihtiyacı olacak.

Pat Fry, Alpine F1 Team Chief Technical Officer and Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Office

Pat Fry, Alpine F1 Team Chief Technical Officer and Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Office

Photo by: Alpine

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