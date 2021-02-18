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Williams, OMP Racing ile anlaşma imzaladı

Williams Racing, İtalyan merkezli şirket OMP Racing ile 2021 sezonunda başlayan, çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

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Williams, OMP Racing ile anlaşma imzaladı

Yarış araçları için güvenlik parçaları ve teknik yarış kıyafetleri üreten OMP Racing, yaptıkları işte bir dünya markası olmalarının yanında, çoğu yarış serilerinde de bulunuyorlar.

Bütün ürünlerini Genova’nın yakınında bulunan bir fabrikada üreten firma, 2021 sezonundan itibaren Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi’ye, aynı zamanda da Williams pit ekibine, yarış performans ekipmanları tedarik edecek.

Bu ekipmanların arasında yarış tulumları, botlar, eldivenler ve iç giyim bulunuyor. 

İtalya merkezli şirket, bunlara ek olarak, takımın araçlarına son jenerasyon emniyet kemerleri ve sürücü donanımlarını sağlayacak.

Bu kapsamda kıyafetlerde, kemerlerde ve sürücülerin kafalıklarında, şirketin logosu bulunacak.

Williams Racing’in Reklam ve Pazarlama Müdürü Tim Hunt, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’OMP Racing, üst düzey motor sporları için yüksek teknoloji performans giyimde önde gelen üreticilerden biri ve onlarla çok yıllık bir anlaşma imzaladığımız için memnunuz."

 

"Formula 1’de her detay önemli. Pilotlarımız ve pit ekibimiz tarafından giyilse de, aracımızda kullanılsa da, OMP’nin teknolojisinin, takımımıza en yüksek seviyeye çıkmada yardımcı olacağını biliyoruz.’’

OMP’nin Başkanı ve CEO’su Paolo Delprato da, ‘’OMP için, Williams Racing’le partnerlik kurmak, tarihimizin bir bölümünü özetlemek anlamına geliyor. Takımla çalışma onuruna ilk önce 90’lı yıllarda eriştik, bu yüzden, Formula 1’de ve motor sporlarında tarihi bir takım olan Williams’la tekrar işbirliği yapmak, bilhassa özel olacak."

"Partnerliğimiz, sürekli artış gösteren yarışma ve başarı açlığıyla; araştırma, teknoloji ve detaylara dikkat üzerine odaklanacak. Bütün bu değerleri Williams Racing’le paylaşıyoruz ve bu sezon ve sonrasında beraber çalışmayı dört gözle bekliyoruz.’’ dedi.

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