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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Williams: “Norris pite girmeseydi Russell, üçüncü bölüme kalabilirdi”

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Williams F1 takımına göre, George Russell’ın sıralamaların ikinci bölümünde Lando Norris’in hava koridorundan yararlanarak üçüncü bölüme kalabilmesi mümkündü fakat McLaren pilotu son bir tur atmak yerine pite girince bu şans ortadan kalktı.

Williams: “Norris pite girmeseydi Russell, üçüncü bölüme kalabilirdi”

Russell, Portekiz Grand Prix’si sıralama turlarını 11. sırada tamamlayarak Williams'ta şu ana kadarki iyi sıralama sonucunu elde etti. Ayrıca İngiliz pilot, üçüncü bölüme kalmayı sadece 0.057 saniye ile kaçırdı.

Williams araç performansı direktörü Dave Robson, Russell'ın, ikinci bölümdeki son turunda pit düzlüğünde Norris’in birkaç aracın önüne geçip son hızlı turunu atmak için hazırlanması üzerine hava koridorundan faydalanacağını umduklarını söyledi.

Bu şekilde Russell, Norris’i düzlükte takip ederek yarattığı hava koridorundan faydalanacak ve Pierre Gasly’i eleyerek üçüncü bölüme geçebilecekti. Ancak Norris, bunun yerine Williams’ı geçtikten sonra turunu tamamlamadan pite döndü. Robson konu hakkında şunları söyledi: “Eğer üçüncü bölüme kalsaydık herkes çok sevinirdi ve zaten buna oldukça yakındık.”

“Lando’nun pite dönmeye karar vermesi üzücüydü çünkü George zaman turuna başlarken onun hava koridorundan faydalanacağını düşünmüştük. Bu bir fark yaratabilirdi.”

“Fakat dürüst olmak gerekirse yarın için bu konuda çok pragmatik düşünüyoruz. Bence 11. sıra güzel bir start pozisyonu ve lastik tercihinde serbestiz, yarışa başlamak için yeni bir set [lastiğimiz] de var.”

“Üçüncü bölümde neler yaşanırdı tahmin etmek zor çünkü birkaç aracın zamanı kalmamıştı ama bunun şartlardan ve rüzgardan kaynaklı olduğuna düşünüyorum.”

“Bu yüzden ilk 10’da üstlerde olduğumuzu hayal etmek zor.”

“Yine de oraya gelebilseydik harika olurdu ama açıkçası 11. sırada olmak da oldukça iyi ve eğer en iyi işimizi çıkarırsak yarışta büyük bir şansımız olabilir.''

Russell sıralamalardan sonra verdiği röportajda “düzlükte en hızlı araca sahip olduklarını” ve bunun “savunmaya ya da atak yapmaya” yardımcı olacağını söyledi. Geçen sene Mercedes ile Bahreyn’de ilk puanlarını almasının ardından Williams ile ilk kez puan almanın yolunu gözlüyor.

Autosport tarafından Robson’a, Williams’ın pazar günkü yarışta düzlük hızından bir avantaj kazanmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence evet.” 

“Kesinlikle dün, düzlüklerde hızlıydı ve bence bu Bahreyn ve Imola’da da görünüyordu. Bu, aracın iyi bir özelliği.”

“[Sıralamalarda] DRS kullanırken de hızlıydı. Bu nedenle umarım cuma günü gördüğümüz performans devam eder. Diğerleri araçlarındaki kaymayı azaltamadı, bu yüzden bu olasılığın gerçekleşeceğini umut ediyorum.”

“Bu, pistte yardımcı olacaktır çünkü son viraj düz bir viraj. Dolayısıyla, 14. virajın sonuna doğru kayma başlayacaktır.”

“Bence bu hem savunma yaparken hem de atak yaparken bir avantaj olacaktır.”

“[George’un] büyük bir şansı var. Dün Aston Martin’ler düzlüklerde oldukça yavaştı, Vettel hemen önümüzdeydi. Kesinlikle bazı fırsatlarımız olacak.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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