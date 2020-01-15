Williams, Nissany'i neden test pilotu yaptığını açıkladı

Grove merkezli ekip Çarşamba günü Tel Aviv'de düzenlenen etkinlikle beraber, Nissany'nin yeni sezonda takımın yedek/test pilotu olacağını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında İsrailli sürücü, üçün cuma antrenmanında da piste çıkacak.

Anlaşma kapsamında Israel Start-Up, Williams'ın sponsoru olacak ve şirkete ait logolar yeni araçta yer alacak. Fakat İngiliz ekip, ticari anlamda avantajlı olmasına rağmen, İsrailli sürücüyü bunun için seçmediklerini açıkladı.

İsrail'de konuşan Claire Williams, gerekli geri bildirimin sağlanmasına yardımcı olamayacağına inandığı bir pilotu, test pilotluğuna getirmeyeceklerinin altını çizdi.

Williams, Nissany'nin Abu Dhabi testi sırasında tur zamanına odaklanmak yerine uzun vadeli gelişim çalışmalarına odaklanma istekliliğinin ve mühendislerle etkileşim biçiminin takımı etkilediğini söyledi.

"İyileşmeye dönen bir takımız ve neler olduğunu anlama yeteneğine sahip sürücülerimiz olmalı."

"Sizin için iyi bir iş yapmayacağını düşündüğünüz bir pilotu araca koymanın herhangi bir anlamı yok, özellikle de bulunduğumuz pozisyonda olduğunuz zaman hiç anlamı yok."

"Açıkçası sadece araçta neler olduğunu anlamamıza ve gelişmemize yardımcı olan sürücülerle olacağız. Roy, Abu Dhabi testinde bunu yapabileceğini kanıtladı."

Nissany geçen yılki Abu Dabi testinin her iki gününde de en yavaş isimdi. Takım arkadaşlarından üç saniye daha yavaş kalırken, Williams, programın tur zamanıyla alakasız olduğunu söyledi.

“Her şey değerlendirilecek parçalarla ilgiliydi, bu yüzden zaman tablosuyla ilgisi yoktu. Ondan yapmasını istediğimiz işi yapmasıyla ilgiliydi."

"Bence onun hakkını da hak vermek gerekiyor, çünkü daha önce hiç F1 aracına binmemiş olan bazı sürücüler araca biniyor ve 'Harika! Dünyaya neler yapabileceğimi gösterme fırsatım var!' dedikten sonra kaza yapıyor."

"Programımız bu değildi. Gerçekten tur zamanları önemli değildi. Diğer taraftan bakarsak, gördüğüm ve mühendislerimizden öğrendiğim kadarıyla inanılmaz derecede gayretliydi."

"Geldi ve takımla zaman geçirdi. İhtiyaç duyduğu her şeyi ortaya koyan gerçek bir takım oyuncusuydu. Etrafımızdaydı ve insanlarla konuştu."

"Bu çok önemli. Özellikle bizim pozisyonumuzda yer alan bir takım için önemli. Tüm çalışanlarımızın bakıp 'çaba sarf ediyorlar, bu yüzden ben de çabalayacağım' diyebileceği bir pilota sahip olmak çok önemli."

Çeviri: İnci Beğen