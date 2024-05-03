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Formula 1 Miami GP

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Bu sezona şu ana kadar yedek aracı olmayan Williams, nihayet buna Miami'de kavuştu.

Ezel Tan
Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Williams

Takım, kışın yaşanan üretim sorunları nedeniyle bu yıla üçüncü bir şasi olmadan başlamak durumunda kalmıştı.

Bu durum, Albon'un kaza yaptığı ve şasiye hasar verdiği Avustralya'da, takımın tek araçla yarışmasına neden oldu.

Üçüncü şasinin tamamlanma süreci, son yarışlarda yaşanan kazalar nedeniyle hiç de kolay olmadı, ancak takım patronu James Vowles durumun artık çözüldüğünü söylüyor.

Miami'deki Williams Fan Zone etkinliğinde konuşan Vowles şunları söyledi: "Teyit edebileceğim şey, yılın başında yaşadığımız tüm o büyük kazalara rağmen, üçüncü aracın buraya geldiği ve piste çıkmaya hazır olduğu."

"Umarım önümüzdeki 18 yarış boyunca garajın içinde kalır!"

Williams bu yıl FW46 aracıyla ileriye doğru bir adım atmış olsa da, henüz puan alamadık.

Vowles, "Potansiyel  var ama henüz bunu ortaya koyamadık."

"Büyük çaplı bir kaza yaptık. Avustralya ve Japonya'da yaşananların ardından üç taban, üç ön kanat, üç arka kanat ve üç vites kutusu tamamen parçalandı."

"Normalde bunları iki yarışta değil, bir yılda kaybedersiniz."

"Bir F1 takımı olarak yapmaya çalıştığımız şey bir bileşenden çok fazla üretmemek, çünkü yıl boyunca sürekli farklı şeyler üretiyorsunuz."

"Şu anda yeni bir ön süspansiyonumuz var ve iki hafta içinde yeni bir taban gelecek. Yani 10 tane değil, üç ya da dört tane yapmaya çalışıyorsunuz."

"Üç tanesini kaybettiğinizde bu, stoklarınız için üç ya da dört tane daha üretmeniz gerekiyor. Bu da bizi biraz geriye düşürdü."

Takım artık performansa da odaklanabilecek.

"Performans üzerinde çalışmamız gerekirken stoğu arttırmaya çalıştık. Dolayısıyla geride kaldık."

"Sezonun başlangıcı istediğimiz gibi değildi. Fakat artık her şey sıfırlanıyor ve bundan sonra ilerleyeceğiz."

"Söyleyebileceğim şey, bu araçta çok fazla performans olduğu ve önümüzdeki beş ya da altı yarışta çok daha fazla performansın geleceği. Artık her yarışta performansımızı artırmaya başlayacağız."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Photo by: Motorsport Images

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