Williams, Newey ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunuyor
Adrian Newey, Ferrari'ye gideceği spekülasyonlara rağmen Williams'a sürpriz bir dönüş yapabilir
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
RacingNews365'in özel haberine göre Williams, Adrian Newey ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.
Çarşamba günü Newey'nin 19 yıllık çalışmasının ardından bu sezon sonunda Red Bull'dan ayrılacağının duyurulmasıyla, spekülasyonlar F1'in en başarılı tasarımcısının Ferrari'ye geçmeye yakın olduğu yönündeydi.
Ferrari, Newey ile sözleşme imzalamak için bütçesini zorlamaya hazır. İtalyan ekip Newey’i Ferrari'ye getirme konusunda ciddi olsa da 65 yaşındaki tasarımcının İtalya'ya taşınmak gibi bir isteği yok.
Aston Martin'in de elindeki mali kaynaklarla Newey'e ilgi duyduğu aşikar, İki takımın merkezi de şu anda F1'in en çok istenen mühendisiyle çalışmak için rekabet içinde gibi görünüyor.
Ancak RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Williams takım patronu James Vowles, Newey'i toplam 25 şampiyonluğundan ilkini kazandığı takıma geri dönmeye ikna etmek için kendisiyle görüşmelerde bulundu.
Her ne kadar Williams, Ferrari ve Aston Martin'in mali gücüne sahip olmasa da, Vowles'a, Newey'i Grove'a geri getirmesi ve zor geçen yılların ardından takımı gridin ön sıralarına geri döndürmesi için şirket yönetiminden tam destek verildi.
James Vowles, Team Principal, Williams Racing
Fotoğraf: Motorsport Images
Vowles, geçen yılın başlarında takıma katılmasından bu yana İngiliz ekip üzerinde hatırı sayılır bir etki bıraktı ve Williams'ı takımlar şampiyonasında 2017'den bu yana en yüksek pozisyonu olan yedinci sıraya taşıdı.
Görüşmelerin olumlu başladığı anlaşılsa da Vowles, Williams rakiplerinden geride olan eski altyapısını yeniden inşa etme konusunda uzun vadeli bir süreç içerisinde.
Yine de Newey, evine yakın ve Ferrari'den farklı olarak özgürce çalışabileceği bir takımı zirveye taşıma yolculuğunun tadını çıkarmak isteyebilir.
Newey ile Red Bull'da çalışan Williams pilotu Alex Albon, Vowles'ın onu takıma çekmemesi için hiçbir neden göremiyor.
Albon, "Bir sonraki hamlesini görmek ilginç olacak. Eminim ki her takım onu kapmak için mevcut durumu takip ediyordur."
"İster emeklilik ister devam ediyor olsun, ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Kapımız ona tamamen açık." dedi.
Çeviri: Muhammed Eren Albayrak
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Burada her tur yeni bir macera"
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar