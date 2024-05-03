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Formula 1 Miami GP

Williams, Newey ile görüştüğünü doğruladı

Williams Formula 1 patronu James Vowles, Adrian Newey ile onu takıma geri çekmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Adrian Newey bu hafta başında, önümüzdeki yılın başında Red Bull Racing'den ayrılacağını duyurdu.

Newey'nin Red Bull ile yaptığı anlaşma, Mart 2025'ten itibaren boşa çıkacağı anlamına geliyor ve bu da birçok takımı Newey ile ilgilenmeye itiyor.

Newey'nin bundan sonra ne yapacağı konusunda kararsız olduğu düşünülse de, en büyük ihtimal Ferrari'ye geçmesi gibi görünüyor.

Ferrari, Newey ile ilgilenen tek taraf değil; geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'in de Newey ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Şimdi de Williams aynı işe soyundu ve takım patronu James Vowles,  kendisiyle görüştüklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Vowles şunları söyledi: “Adrian'ı zaten bir süredir tanıyorum ve onunla Cuma günü konuştum. Eminim çok kısa bir süre içinde tekrar konuşacağız."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Photo by: Motorsport Images

“O sporumuzun bir simgesi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Williams'tan bu yana gittiği her takım şampiyonluğa oynadı ve bu bir tesadüf değil, bu sadece onun spor üzerindeki etkisi.

“Onunla konuşmamak benim için büyük bir ihmalkârlık olurdu. Bu kadar basit.”

Newey Williams'a yabancı değil. 1990'ların başında Williams'ın en başarılı döneminin mimarlarından biriydi.

Newey 1991'de Williams'a katıldı ve o zamanki teknik direktör Patrick Head ile birlikte Nigel Mansell'a şampiyonluğu getiren FW14B'nin tasarlanmasına yardımcı oldu.

McLaren'e geçmeden önce tasarladığı araçlar 1993, 1996 ve 1997 yıllarında da şampiyon oldu.

Vowles, “Bence Williams olarak yapmamız gereken çok iş var."

"Adrian olsun ya da olmasın, görevimiz çok büyük Bu konuda mantıklı olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Onunla konuşmalarımız çok yüzeysel geçti. Fakat görüşüyor muyuz? Evet. Çok küçük görüşmeler var."

"Fakat onu alırsak bu bir rüya takım olur mu? Evet.” dedi.

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