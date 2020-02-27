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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Netflix serisi, 2019 hakkındaki 'gerçekleri' gösterecek"

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Williams: "Netflix serisi, 2019 hakkındaki 'gerçekleri' gösterecek"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Şub 2020 11:27

Claire Williams, Netflix'in Drive to Survive serisinin ikinci sezonunun Williams'ın 2019'daki sezonu öncesindeki mücadeleleri hakkındaki gerçeklerin görüneceğini düşünüyor.

Williams, FW42 aracının üretiminde yaşanan gecikmelerin ardından sezonun ilk 2.5 günlük test kısmını kaçırmış ve sezona felaketle başlamıştı.

Sonrasında takım sadece kaotik Almanya'da iki Alfa Romeo'nun ceza almasıyla bir puan alabilmiş ve orta grupta dahi mücadele edememişti.

Drive to Survive'ın ikinci sezonu 28 Şubat Cuma günü Netflix'te yayınlanacak ve bir bölümün odak noktası Williams ile sezon başında yaşadıkları sorunlar olacak.

Claire Williams bölümü önceden izledi ve bunun takımın ortaya koyduğu çabalar hakkındaki gerçeği göstereceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Willians, Netflix serisinin F1 üzerindeki etkisi hakkında şöyle konuştu: "Sürprizi mahvetmek istemiyorum, ancak bölümlerinden bir tanesi, 2019 test döneminde yaşadıklarımızı ve bence bir ekip olarak insanlara başka türlü gösterme fırsatı bulamayacağımız olayların gerçek kısmını söylememize izin veriyor."

"Bu bize gerçekten kan, ter ve gözyaşı ile durumun arkasında gerçekten yaşanan acıyı göstermemizi sağlıyor."

"İnsanlar bazen sadece bir durumu görebiliyor ve tamamen anlamıyorlar, ancak yargıya varabiliyorlar. Umarım bölümümüz gerçekten perde arkasındaki gerçeği ve hepimiz için ne kadar acı verici olduğunu gösterebilir."

"Bizim kendi açımızdan, pazar öğleden sonra griden çıkan iki aracın arkasındaki gerçek hikayeleri gösterebilmek için harika bir fırsat, harika bir platform."

Williams, Netflix ekibinin bu kadar zor bir zamanda takımın etrafında çalışma şeklinden etkilendiğini  söyledi.

Williams, "Kameraları görmezden gelebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi, Netflix ekibi gerçekten harika."

"Onlarla iki yıldır açık şekilde çalışıyoruz ve nerede oldukları ile kendilerini nereye koyacakları konusunda her zaman çok dikkatli ve bilinçli davranıyorlar."

"Her zaman, dahil olduğumuz bu harika sporu insanlarla paylaşma ve bir Formula 1 takımı olmak için gerekenleri gösterme konusunda oldukça açık bir ekip olduk."

"Etrafta kameraların olması bizi rahatsız etmiyor çünkü bu kameraların uzun vadeli etkisini anlayabiliyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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