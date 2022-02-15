Williams neden renk düzenini gerçek FW44 ile birlikte tanıtmadığını açıkladı

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Williams takım patronu Jost Capito, FW44 lansmanı sonrası ve aracın piste ilk kez çıkacağı etkinlik öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Williams’ın neden ilk önce renk düzenini tanıtmaya karar verdiği sorulduğunda Capito, “Çünkü araç üzerinde çok çalıştık ve görünüşünün mükemmel olması gerektiğini düşündük."

"Bu mükemmelliğe ulaşabilmek için gösteri aracı kullanmak güzel bir yöntem, nitekim görünüş ile ilgilenmek biraz zaman aldı."

"Gerçek FW44 ise piste çıkış için hazırlanıyor. Bugün piste çıkıp birkaç kare yakalayabiliriz gibi görünüyor.” dedi.

Takımın koyu mavi ve turkuaz ağırlıklı renk düzeninin tanıtılmasına takiben başlaması planlanan shakedown etkinliği, takımın araçta elektrik arızası tespit etmesi sebebiyle bir saat geç başladı.

Williams sezon öncesi yaşanan bu tür durumlara yabancı değil. İngiliz takım üç sene önce tasarım ve inşa sürecinde ortaya çıkan problemler nedeniyle sezon öncesi testlerinin ilk iki gününü kaçırmıştı.

Capito ufak bir risk olmasına rağmen aynı senaryonun tekrarlanmayacağını ve sezon hazırlıklarının plan dahilinde ilerlediğini söyledi.

“Bugün piste daha erken çıkmalıydık fakat bir elektrik arızası tespit ettik ve bunu çözmek biraz zaman aldı. Şimdi 16:00 yerine 17:00'de başlıyoruz. Yani sadece bir saat gerideyiz, bu kabul edilebilir!"

Çeviri: Altay Gök

Williams FW44 detail Photo by: Williams