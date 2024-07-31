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Analiz
Formula 1

Williams neden F1'in en iyi ikinci pilotuyla anlaştığını düşünüyor?

Williams, Carlos Sainz ile neden anlaştığını, takımı nasıl dönüştüreceğini ve Red Bull ile Mercedes'in Sainz'ı gözden çıkarmasına neden şaşırdığını anlattı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, on the podium

Williams takım patronu James Vowles, Formula 1 kariyerinde Brawn GP ve Mercedes'e dünya şampiyonlukları kazandırmak da dahil olmak üzere pek çok başarıya imza attı.

Ancak takımının bu hafta Carlos Sainz'ı 2025 ve sonrası için kadrosuna katmasının, kariyerinin en gurur verici anı olduğundan hiç şüphesi yok.

Sainz'ın kararının Williams vizyonu için sağladığı büyük güvenoyunun yanı sıra Vowles, bu kadar değer verdiği birini elde edebildiğine inanmakta güçlük çekiyor. Aslında Sainz'ın F1'deki en iyi sürücülerden biri olduğuna olan inancı, Red Bull ve Mercedes gibi yarış kazanan takımların onu tercih etmemesine biraz şaşırmasına neden oluyor.

Bu gelişmeye şaşırıp şaşırmadığı sorulan Vowles, "Kısa cevabım evet, çünkü onu en iyi dört sürücüden biri olarak değerlendiriyorum, hatta zaman zaman griddeki iki numaralı sürücü bile olabilir. Neden böyle bir sürücüyü ekibinizde istemeyesiniz ki?"

"Benim görüşüm temelde rakiplerin giderek birbirine yaklaştığı yönünde. Dolayısıyla bir sürücünün yaratabileceği marjinal farka bakın ve bunu sadece performans açısından söylemiyorum."

"Carlos'a ve içinde bulunduğu her takıma bakın. Önemli ölçüde gelişme gösterdiler." şeklinde cevap verdi.

Vowles, Sainz ile anlaşmaya varmak için o kadar hevesli olduğu ve onunla telefonda konuşmak için ne kadar çok zaman harcadığına bakıldığında, ortağı Rachel Rolph neler olup bittiğini sorgulamaya başladığını açığa çıkardı.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Vowles gülümseyerek, "Son dokuz ayı Sainz ile en azından haftada bir, hatta her gün konuşarak geçirdikten sonra, ortağım Rachel'ın Carlos'la olan ilişkimize kıyasla bizim ilişkimiz konusunda kafasının neden çok ama çok karışık olduğunu anlıyorum."

"Ama onunla ilgili fark ettiğim şey, onun bir performans makinesi olduğu. Sadece kendisini değil, aynı zamanda etrafındaki takımı da dönüştürmek için elinden gelen her şeyi kesinlikle yapacak. Ve bu çok güçlü bir şey. Bu, arabayı kullanabileceği hızdan daha değerli." dedi.

Vowles'a göre bu ekstra fayda - her ne kadar neden seçmediklerine dair alternatif nedenleri olabileceğini düşünse de - Red Bull ya da Mercedes'i Sainz'ı seçmeye ikna etmeye yetmeliydi.

Vowles, "Red Bull'un pozisyonunda olduğunuzda, takımlar şampiyonasını riske attığınızda, bu her zaman zor bir karardır. Ama evet, Carlos'u Max'in yanına alırdım."

"Eğer Mercedes'teyseniz, bu zor bir seçim. Ama bence rekabetçi olmamakla, ki bu durumda geleceğe yatırım yapmak mantıklı, çok rekabetçi olmak arasında gidip geldiler. Ve şimdi bilinen varlıklara mı yoksa bilinmeyenlere mi yatırım yapacağınız daha zor bir karar."

"Ancak Mercedes bu kararı verdiyse, benden çok daha fazla bilgiye sahipler. İster Max Verstappen ister Kimi Antonelli olsun, büyük olasılıkla gidecekleri yön konusunda kendilerine çok güveniyorlar, bundan emin değilim."

"Ama demek istediğim, onlar aptal değil. Bu kararı mantıklı bir şekilde verdiler ve eğer Red Bull bunu tekrar yapmaya karar verdiyse, bunun arkasında benim bilmediğim nedenler vardır, çünkü onlar birden fazla dünya şampiyonu, bu yüzden kolay karar vermiyorlar." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15, leads Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 ve Sergio Perez, Red Bull Racing RB20'nin önünde

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Vowles'ın Sainz'da gördüğü şey, sadece yanında çok fazla hız getiren biri değil, aynı zamanda takımda daha geniş bir etki yaratabilecek olması.

"Yaptığımız şeye, gidişatımıza ve bunun neden başarılı olacağına gerçekten inanıyorum. Eğer fark yaratacak bir birey istiyorsanız, Carlos için de aynı şeye inanıyorum."

"Ben sadece onun arabada ne kadar hızlı olduğuna odaklanmıyorum. Bir kişilik olarak nasıl olduğuna odaklanıyorum ve buna çevresinin nasıl olduğu da dahil."

"Buna Carlos'un menajeri ve Carlos'un babası da dahil. Babası da en az oğlu kadar performans odaklı. İnanılmaz bir karakter ve üçü birlikte bir paket oluşturuyor ve Williams'ta ihtiyacımız olan şey de bu. Bence uyum kesinlikle mükemmel."

"Bu yolculuğun başından sonuna kadar onlara söylediğim sözler tam olarak bunlardı."

Son zamanlarda Sainz'ın Williams'a gelişinin ticari açıdan da faydalı olacağı çünkü beraberinde bazı sponsorları da getireceği yönünde bazı söylentiler vardı.

Vowles bunun tam olarak böyle olmadığını, ancak performans artışının yeni ticari ilgi için bir katalizör olmasını beklediğini söylüyor.

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf tarafından: Ferrari

Vowles, "Bu arada, tüm F1 takımlarının gerçek ticari faydası sadece performanstır. Aracınızı daha hızlı yaparsanız ya da aracınızı zorlayan sürücüleriniz varsa ya da sürücüler birbirlerini ve aracı zorlarlarsa, bu da size şampiyonluk pozisyonu ve sponsorluk geliri sağlar."

"Bir F1 takımının nasıl yönetileceğinin gizli sosu budur: temelde bunu bir başlangıç şirketi gibi ele alırsınız. Mali kaynaklarınızı takımı ileriye götüreceğini bildiğiniz bir ya da iki sürücüye yatırmanız gerekiyor."

"Bir anda, bir gecede telefonunuz çalıyor ve birisi size 20 milyon teklif ediyor gibi değil. Bu şekilde gerçekleşmiyor ama bu da yolculuğun bir parçası."

"Altı aydır konuştuğumuz potansiyel sponsorlarımız olduğunu söyleyebilirim ve onlar için bu, onları çizginin ötesine iten ekstra bir tetikleyici olabilir ya da olmayabilir. Ancak bu, birdenbire tüm anlaşmalarınızı alıp temelde bir yüzde artırmanız anlamına gelmiyor." dedi.

Vowles için gelecek, hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı.

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