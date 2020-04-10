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Formula 1 / Son dakika

Williams, mühendislik bölümünün satılmasının ardından kendini yeniden finanse etti

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Williams, mühendislik bölümünün satılmasının ardından kendini yeniden finanse etti
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Nis 2020 11:14

Williams Formula 1 takımı, Williams Advanced Engineering’in satışından sonra kurumsal borçları yeniden finanse etti.

Yeniden düzenlenen finansman, uzun süredir bankacılık ortağı olan HSBC’nin katkılarını ve takımın sürücüsü Nicholas Latifi’nin babası Michael Latifi’nin sahibi olduğu Latrus Racing’den alınan bir borcu içeriyor.

Bu düzenleme, takımın arazisi ve binaları ile fabrika ve makineler üzerinde bir ipotek içeriyor.

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Ayrıca güvenlik adı altında, takımın 42 yıllık geçmişini kapsayan 100 Williams F1 aracı “miras varlıklarına” dahil edildi.

Motorsport.com’a konuşan takım patronu Claire Williams, “Williams Advanced Engineering’in (WAE) satılmasının ardından yeniden finanse etme sürecine başladık.”

“Birkaç seçeneği değerlendirdikten sonra, borç verenlerin oluşturduğu bir konsorsiyum ile yeniden finanse etme çalışmamızı tamamladık. Borç paketi, bize ilerlememiz için gereken kaynakları sağlıyor.” dedi.

Michael Latifi tarafından 2012’de kurulan Latrus Racing, oğlu Nicholas’ın yarış aktivitelerinde yer alıyor.

Gıda şirketi Sofina üzerinden Williams’a sponsor olan Latifi, ayrıca McLaren Group’un hissedarlarından biri.

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
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