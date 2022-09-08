Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Leclerc: “Monza’da Red Bull’un daha güçlü olmasını bekliyoruz, Ferrari için zor olacak” Sonraki / Sainz, grid cezasını doğruladı
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Williams, Monza'da sürtünme seviyesini düşürme lüksüne sahip

Monza'da iyi olması beklenen Williams, daha düşük sürtünme seviyesine ulaşabileceklerini, ancak formlarının diğer takımlara bağlı olacağını söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Altay Gök
Williams, Monza'da sürtünme seviyesini düşürme lüksüne sahip
Haberi dinle

Bu sezon düşük sürtünme seviyesine sahip pistlerde iyi bir performans gösteren Williams, Spa-Francorchamps'ta son yılların en iyi hafta sonunu geçirmiş ve Alex Albon'un 10.luğu ile bu sezon üçüncü kez puan almıştı.

Bu hafta sonu F1 hız tapınağı Monza'ya dönüyor, dolayısıyla Williams'ın burada da iyi olması beklenebilir.

Williams'ın pist mühendisliği şefi Dave Robson, takımın Monza'nın uzun düzlüklerinde aracın daha da rahat akıp gidebilmesi için seçenekleri olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Robson, "Spa'ya göre daha da düşük bir sürtünme seviyesine ulaşmak için bazı seçeneklerimiz var." 

"Biraz yere basma gücüne ihtiyacımız olacağı için bunun doğru şey olup olmayacağını bilmiyoruz, beklememiz ve Monza'daki pist koşullarını görmemiz lazım. Ancak sürtünme seviyesini düşürme lüksüne sahibiz." 

"Diğer takımların yapacaklarını ve düzlük avantajımızı kaybedip kaybetmeyeceğimizi da görmemiz lazım, ancak avantajımızı koruyabilir ve Parabolica'dan iyi bir farkla çıkabilirsek, Spa'da yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz."

"[Spa'da] bize yardımcı olan şey diğerlerine göre daha yüksek hızlara çıkabilmemizdi, ancak aracı özellikle azami hız için ayarlamamıştık, sadece aracımız için tur zamanı açısından en iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmıştık."

"Düzlüklerde hızlı olmak istedik çünkü motor cezaları nedeniyle Spa'da daha önden kalkacağımızı biliyordu, ancak aracı nasıl ayarladığımıza dair ana motivasyonumuz bu değildi."

"Açıkçası Monza'daki durumumuz biraz farklı, her şey diğer takımların getireceklerine bağlı olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Leclerc: “Monza’da Red Bull’un daha güçlü olmasını bekliyoruz, Ferrari için zor olacak”
Önceki haber

Leclerc: “Monza’da Red Bull’un daha güçlü olmasını bekliyoruz, Ferrari için zor olacak”
Sonraki haber

Sainz, grid cezasını doğruladı

Sainz, grid cezasını doğruladı
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Yuki Tsunoda 10 sıra grid cezası aldı İtalya GP
Formula 1

Yuki Tsunoda 10 sıra grid cezası aldı

Ricciardo, Monza'ya dönmenin "tuhaf hissettirdiğini" düşünüyor İtalya GP
Formula 1

Ricciardo, Monza'ya dönmenin "tuhaf hissettirdiğini" düşünüyor

Verstappen 2022 F1 şampiyonluğunu ne zaman kazanabilir? Belçika GP
Formula 1

Verstappen 2022 F1 şampiyonluğunu ne zaman kazanabilir?

Williams Daha fazlası
Williams
Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor
Formula 1

Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor

Capito: "De Vries, Formula 1'de yarışmayı hak ediyor" Hollanda GP
Formula 1

Capito: "De Vries, Formula 1'de yarışmayı hak ediyor"

2023 için Giovinazzi'ye F1'e dönüş fırsatı doğabilir
Formula 1

2023 için Giovinazzi'ye F1'e dönüş fırsatı doğabilir

Son Haberler

Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”
Formula 1 Formula 1

Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”

Sebastian Vettel, emekli olmadan önce son kez katılacağı İtalyan Grand Prix’sinin kendisi için çok anlamlı olacağını dile getirdi.

Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"

Lando Norris, McLaren'ın Monza'daki ilk gün performansından çok da memnun olmadığını söyledi.

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

İtalya Grand Prix'si hafta sonunda ilk ve ikinci antrenman turlarının geride bırakılması ardından George Russell, ikinci antrenmanda araçta yaşadıkları sorunlar hakkında konuştu.

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"

Fernando Alonso, cuma günü ortaya koydukları performanstan ve çalışmalardan memnun olduğunu söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.