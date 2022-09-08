Williams, Monza'da sürtünme seviyesini düşürme lüksüne sahip

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Bu sezon düşük sürtünme seviyesine sahip pistlerde iyi bir performans gösteren Williams, Spa-Francorchamps'ta son yılların en iyi hafta sonunu geçirmiş ve Alex Albon'un 10.luğu ile bu sezon üçüncü kez puan almıştı.

Bu hafta sonu F1 hız tapınağı Monza'ya dönüyor, dolayısıyla Williams'ın burada da iyi olması beklenebilir.

Williams'ın pist mühendisliği şefi Dave Robson, takımın Monza'nın uzun düzlüklerinde aracın daha da rahat akıp gidebilmesi için seçenekleri olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Robson, "Spa'ya göre daha da düşük bir sürtünme seviyesine ulaşmak için bazı seçeneklerimiz var."

"Biraz yere basma gücüne ihtiyacımız olacağı için bunun doğru şey olup olmayacağını bilmiyoruz, beklememiz ve Monza'daki pist koşullarını görmemiz lazım. Ancak sürtünme seviyesini düşürme lüksüne sahibiz."

"Diğer takımların yapacaklarını ve düzlük avantajımızı kaybedip kaybetmeyeceğimizi da görmemiz lazım, ancak avantajımızı koruyabilir ve Parabolica'dan iyi bir farkla çıkabilirsek, Spa'da yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz."

"[Spa'da] bize yardımcı olan şey diğerlerine göre daha yüksek hızlara çıkabilmemizdi, ancak aracı özellikle azami hız için ayarlamamıştık, sadece aracımız için tur zamanı açısından en iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmıştık."

"Düzlüklerde hızlı olmak istedik çünkü motor cezaları nedeniyle Spa'da daha önden kalkacağımızı biliyordu, ancak aracı nasıl ayarladığımıza dair ana motivasyonumuz bu değildi."

"Açıkçası Monza'daki durumumuz biraz farklı, her şey diğer takımların getireceklerine bağlı olacak." dedi.