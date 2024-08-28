Williams, Mick Schumacher'i ciddi olarak düşünmemiş
F1'in haberine göre Mick Schumacher, Williams için hiçbir zaman ciddi bir aday olarak görülmedi.
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Takımlar nadiren sezon ortasında sürücü değişikliği yaparlar ve Williams takım patronu James Vowles da şampiyonada daha iyi bir konuma gelebilmeleri adına sezon ortasında sürücü değişikliği yapmalarından başka çareleri olmadığına karar verdi.
Logan Sargent görevden alındı ve yerine genç yetenek Franco Colapinto getirildi.
Sargeant, İngiliz takımda 36 yarışa katıldı, bu süre zarfında sadece bir puan kazandı, ancak birden fazla kez kaza yaptı ve bunlar takıma çok pahalıya patladı.
Hollanda'daki son kaza çok büyüktü; üstelik FW46'ya bir dizi aerodinamik güncelleme getirmişti ve ekip için bunların performansını değerlendirmek son derece önemliydi. Ancak Sargeant tarafından yapılan bir hata, tüm bu çalışmaların sadece Alex Albon'un omuzlarına yüklenmesi anlamına geliyordu.
Bu, takımın sabrını taşıran son damla oldu. Cumartesi öğleden sonra Vowles, potansiyel seçenekleri görmek için araştırmalara başladı.
Durum pek de kolay değildi, çünkü böyle bir sürücüye sadece dokuz yarışlığına ihtiyaç vardı.
F1'in özel haberine göre Vowles, Liam Lawson için Christian Horner ile anlaşmaya çalıştı, ancak Red Bull bu ihtimale sıcak bakmadı. Çünkü sezonun kalan yarışlarında Yeni Zelandalı pilota ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyordu.
Williams'ın Mick Schumacher'i seçenekler arasında gördüğü ifade ediliyordu ancak habere göre Amerika'daki WEC yarışına katılacağı da göz önüne alındığında Alman pilota ilgi yoktu.
Bunun üzerine Vowles, Williams'ın genç sürücü programında yer alan ve bu yıl Silverstone'da FW46'ın direksiyonuna geçen Franco Colapinto ile görüşerek kendisini yarış koltuğuna getirdi.
Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver
Fotoğraf: Williams
21 yaşındaki Arjantinli pilot, bu yıl Formula 2'de yarışmaya başladı. Bu süreçte bir galibiyet ve birkaç podyum elde etti. Şampiyonada 6. sırada yer alıyor ve Williams onun potansiyelinin çok yüksek olduğu görüşünde.
Colapinto geçtiğimiz günlerde simülatör üzerinde çalışma yapmak için Williams'ın Grove'daki fabrikasına geldi ve bugün İtalya'ya uçarak Formula 1'deki ilk yarışına hazırlanmaya başlayacak.
Takım, Arjantinli sürücünün hızlı öğrenme ve uyum sağlama yeteneğine inanarak risk almaya karar verdi.
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