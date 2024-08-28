Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Williams, Mick Schumacher'i ciddi olarak düşünmemiş

F1'in haberine göre Mick Schumacher, Williams için hiçbir zaman ciddi bir aday olarak görülmedi.

Ezel Tan
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Takımlar nadiren sezon ortasında sürücü değişikliği yaparlar ve Williams takım patronu James Vowles da şampiyonada daha iyi bir konuma gelebilmeleri adına sezon ortasında sürücü değişikliği yapmalarından başka çareleri olmadığına karar verdi.

Logan Sargent görevden alındı ve yerine genç yetenek Franco Colapinto getirildi.

Sargeant, İngiliz takımda 36 yarışa katıldı, bu süre zarfında sadece bir puan kazandı, ancak birden fazla kez kaza yaptı ve bunlar takıma çok pahalıya patladı.

Hollanda'daki son kaza çok büyüktü; üstelik FW46'ya bir dizi aerodinamik güncelleme getirmişti ve ekip için bunların performansını değerlendirmek son derece önemliydi. Ancak Sargeant tarafından yapılan bir hata, tüm bu çalışmaların sadece Alex Albon'un omuzlarına yüklenmesi anlamına geliyordu.

Bu, takımın sabrını taşıran son damla oldu. Cumartesi öğleden sonra Vowles, potansiyel seçenekleri görmek için araştırmalara başladı.

Durum pek de kolay değildi, çünkü böyle bir sürücüye sadece dokuz yarışlığına ihtiyaç vardı.

F1'in özel haberine göre Vowles, Liam Lawson için Christian Horner ile anlaşmaya çalıştı, ancak Red Bull bu ihtimale sıcak bakmadı. Çünkü sezonun kalan yarışlarında Yeni Zelandalı pilota ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyordu.

Williams'ın Mick Schumacher'i seçenekler arasında gördüğü ifade ediliyordu ancak habere göre Amerika'daki WEC yarışına katılacağı da göz önüne alındığında Alman pilota ilgi yoktu.

Bunun üzerine Vowles, Williams'ın genç sürücü programında yer alan ve bu yıl Silverstone'da FW46'ın direksiyonuna geçen Franco Colapinto ile görüşerek kendisini yarış koltuğuna getirdi.

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Fotoğraf: Williams

21 yaşındaki Arjantinli pilot, bu yıl Formula 2'de yarışmaya başladı. Bu süreçte bir galibiyet ve birkaç podyum elde etti. Şampiyonada 6. sırada yer alıyor ve Williams onun potansiyelinin çok yüksek olduğu görüşünde.

Colapinto geçtiğimiz günlerde simülatör üzerinde çalışma yapmak için Williams'ın Grove'daki fabrikasına geldi ve bugün İtalya'ya uçarak Formula 1'deki ilk yarışına hazırlanmaya başlayacak.

Takım, Arjantinli sürücünün hızlı öğrenme ve uyum sağlama yeteneğine inanarak risk almaya karar verdi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull, Wolff'ün Verstappen'le ilgili son açıklamalarına tepki gösterdi
Sonraki haber McLaren, Monza için "bazı kozlar" hazırladı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Formula 1
İtalya GP
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

Formula 1
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!
Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Son Haberler

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

F1 Formula 1
İtalya GP
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

F1 Formula 1
İtalya GP
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1 Formula 1
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye