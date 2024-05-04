Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor
Williams, Logan Sargeant'ın Formula 1 takım arkadaşı Alex Albon'a yaklaşmak için "zorlu hedeflere" ulaşması gerektiğini söylerken, yerine Andrea Kimi Antonelli'yi getireceği yönündeki söylentileri reddetti.
Antonelli'nin bu yıl hızlı bir şekilde F1 koltuğuna oturacağına dair spekülasyonlar, Mercedes'in genç pilotunun grand prix makinelerine alışması için 2021 aracının testlerinde ekstra günler verilmesinin ardından arttı.
Miami GP hafta sonunda ayrıca, Ağustos ayında 18 yaşına girecek olan Antonelli'nin yarışabilmesi için FIA'ya F1 süper lisansı verilmesi için bir talepte bulunulduğu ortaya çıktı.
Bu talebin hangi takımdan geldiği ve sadece bir antrenman lisansı mı yoksa tam bir yarış koltuğu için mi olduğu belli değil.
İddialara göre Williams, Amerikalı pilotun hayal kırıklığı yaratan başlangıcını geri çevirememesi halinde Sargeant'ın yerine geçmesi muhtemel Antonelli'yi değerlendirmek istiyor.
Cuma günü Miami'de konuşan Williams takım patronu James Vowles, Antonelli için bastırdığı yönündeki söylentileri geçiştirdi ancak Sargeant'ın oyununu geliştirmesi gerektiğini kabul etti.
Vowles, "Şu anda Mercedes testlerinde neler olup bittiği hakkında hiçbir şey bilmiyorum."
"Herkes gibi biz de gelecek yıl için sürücü sıralamasında nerede olmak istediğimize bakıyoruz. Bizim de kendi genç sürücü programımız var."
James Matthews, Eden Rock CEO'su, James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
"Kimi söz konusu olduğunda. Onun bulunduğu seviyede gerçekten karar veremem. Bu yıl araca binmesi durumunda, en başından beri bunun bir liyakat işi olduğunu söyledim."
"Logan koltuğunu hak etmek zorunda ve şu anda Alex'e çok daha fazla yaklaşması gereken bazı zorlu hedefleri var. Ancak şu anda onun yerine geçmesi söz konusu değil." dedi.
Antonelli için süper lisans onayı almak için FIA'nın çeşitli güvenlik komisyonlarından destek alınması gerekiyor.
Yaşı küçük Antonelli için yapılan muafiyet başvurusu hakkında bir FIA sözcüsü şunları söyledi: "Bu talebi aldık ve inceliyoruz. Ancak izlenmesi gereken bir süreç var ve bir kural değişikliği gerektirdiği için birden fazla kişinin/komisyonun oy kullanması ve kabul etmesi gerekiyor."
Antonelli'nin F1'e adım atması heyecan verici olsa da, Vowles şu anda en büyük sıkıntısının sürücülerin performansı değil, araçtan daha fazla verim almak olduğunu söyledi.
"Şu anda çözmemiz gereken sürücülerden çok daha büyük sorunlarımız var."
"Alex şampiyonluk seviyesinde sürüşler yapsa da şu anda puan kazanamıyor. Temel olarak, ileriye dönük olarak aracımızı geliştirmemiz gerekiyor. Benim her şeyden çok ilgilendiğim konu bu."
"2025/26 sezonuna girerken sürücülerle ne yapacağımızı düşünüyoruz, burada birçoğumuz gelecek yıl temelde nerede olacağımızı belirliyoruz. Masada seçenekler var ama bunu söylemek için henüz çok erken."
Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Kimi açısından bakacak olursak, sadece 20 ay önce bir F4 aracında olduğunu unutmamalısınız. Bu kadar kısa bir süre içinde F1 aracına geçmek çok ama çok büyük bir adım."
Vowles şimdilik görevinin, Sargeant'ın daha da hızlanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmak olduğunu söyledi.
"Yıl sonunda [2023] Alex'e yaklaştı ki bunu yapmasını istiyorum. Ancak bu ilerlemenin devam etmesi gerekiyordu. Onun onda bir gerisinde oturmak yerine ona meydan okuyacak, onu geride bırakacak ve temelde onu geçecek bir noktada olmalıydı. Hâlâ bu yolculuktayız."
"Ama başından beri söylediğim gibi, bu bir meritokrasi: şimdi yerinizi kazanın ve onun yapacak daha çok işi var."
"Ama aynı zamanda gridde dünyanın en iyi 20 F1 pilotundan biri ve bunun bir nedeni var. Burada, Miami'de ve kendi evindeki Grand Prix'de, onu omuzlarıma alıyorum ve destekliyorum çünkü bu noktada yapmamız gereken şey bu. O arabada. Arabada kalmaya devam edecek ve benim buradaki işim onu desteklemek."
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