Williams, Mercedes motorlarında dayanıklılık sorunu olmasını beklemiyor

Mercedes patronu Toto Wolff, Amerika GP'sinde yaptığı açıklamalarda Alman üreticinin "yeniden ortaya çıkan birtakım dayanıklılık sorunları" yaşadığını belirtti.

Valtteri Bottas, Austin'de yeni motora geçerek son dört yarışta üçüncü yeni motoruna geçerken takım arkadaşı Lewis Hamilton ise Türkiye'deki yarışta dördüncü içten yanmalı motoruna geçiş yapmıştı.

Mercedes müşterileri Aston Martin ve Williams'da ise Amerika GP'si öncesinde Sebastian Vettel ve George Russell'ın güç üniteleri değiştirildi.

Sırada koşulacak olan Meksika ve Brezilya, deniz seviyesinin sırasıyla 2285 ve 800 metre üzerinde koşulacak ve oksijen seviyesinin azalması, turbo ve MGU-H'nin daha fazla çalışması anlamına geliyor.

Ancak Williams araç performansı departmanının başındaki Dave Robson, yükselen rakımın, takımın şu anda olan problemlerine eklenen yeni bir problem olmayacağını söyledi.

Konu hakkında konuşan Robson, "Hayır, an itibariyle bu bir endişe noktası değil. Ben, dayanıklılık konusunda rakımın bize bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.

"Bence George'un Avusturya'da yaşadığı sorunların ardından, onu her şekilde dördüncü güç ünitesine geçirmemiz gerekecekti." dedi.

Williams an itibariyle sezon bitimine beş yarış kala markalar şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor. Şu an 23 puana sahip olan İngiliz takım, Macaristan ve Belçika Grand Prix'lerinde toplam 20 puan toplamıştı.

Alfa Romeo'nun, Williams'ın 16 puan gerisinde yer aldığı göz önüne alındığında, Williams'ın yerinin güvende olduğu düşünülüyor. Robson ise takımın, Alpine ve Aston Martin gibi rakiplerine karşı mücadele etme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Robson, "Bana göre Alfa'ya karşı sekizincilik savaşında yerimizi biraz garantiledik ve bence Alpine ile Aston Martin ile farkı kapatabiliriz, bu nedenle aracın olduğu yerin sekizincilik veya dokuzunculuk olduğuna inanıyorum."

"Ancak aynı zamanda iyi bir günde daha yavaş olan Alpine pilotunu ve daha yavaş olan Aston Martin pilotunu geçebiliriz. Bence olduğumuz yer burası. Ve normalde Tsunoda'yı da geçebiliyoruz ancak O, son zamanlarda iyi bir performans gösteriyor, özellikle son birkaç sıralama seansında, bu nedenle işler biraz daha zorlu oldu."

"Bence durum bununla alakalı, biz kesinlikle dokuzuncuyuz, bazen de sekizinci ve sonrasında yedinciye yakınız."

"Bazen iyi bir iş yaparız ve normalde yapacağımızdan daha fazla araç geçmeyi başarabiliriz." dedi.