Williams, Melbourne'de daha güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyor

Williams, 2022 sezonunun ilk iki yarışında puan almayı başaramadı ve gridin en yavaş takımı görüntüsü çizdi.

Özellikle Nicholas Latifi, her iki hafta sonunda da araçtan memnun değildi ve FW44 paket olarak, neredeyse tüm viraj tiplerinde yavaş görünüyordu.

Sıradaki yarış Melbourne'de yapılacak ve buradaki son yarış 2019 yılında gerçekleşmişti.

Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon, Melbourne'ün Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan daha iyi geçmesini umduğunu söyledi.

Albon, "Melbourne çok güzel bir şehir, bu yüzden uzun bir aradan sonra oraya döneceğim için mutluyum."

"Taraftarlar Avustralya'da nasıl iyi vakit geçireceklerini biliyorlar. Bu da Albert Park'ta her zaman harika bir atmosfer yaratıyor. Birkaç yıllık aradan sonra, daha da güzel bir atmosfer olacağına eminim."

"Bu yıl pistte çok fazla değişiklik yapıldı. Bu yüzden FW44'ün pistte nasıl performans göstereceğini ben de merak ediyorum."

"Tüm takımın Cidde'de zorlu yarışın ardından güçlü şekilde dönmeyi istediğini biliyorum. Bu yüzden mümkün olan en iyi sonucu almak için elimizden geldiğince zorlayacağız." dedi.

Williams pilotu Nicholas Latifi, pistin yeni yapısının "ilginç göründüğünü" dile getirdi.

Latifi, "Albert Park'taki ilk yarışım için çok heyecanlıyım. Daha önce Formula 1 aracıyla orada hiç sürüş yapmadım. Fakat 2020'de pisti ve Melbourne'ü tanıma fırsatım olmuştu."

"Bu, ilginç bir pist. Bu yüzden tam bir hafta sonu geçirmek güzel olacak. Yeni düzen umut verici görünüyor. Umarım yarışları daha heyecanlı hale getirmeye yardım eder ve böylelikle bizi uzun süredir bekleyen taraftarları memnun edebiliriz." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, crashes out of the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images