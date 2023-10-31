Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi

Tayland asıllı İngiliz pilot, ilk antrenman seansında en hızlı ikinci dereceyi yapmayı başardı ve yarışı kazanan Max Verstappen'in sadece 0.095 saniye gerisinde kaldı. Ardından 2. antrenman seansında 14. oldu.

Cumartesi sabahı yapılan son antrenmanda yine lider Red Bull'a yakındı; Verstappen'in 0.070s gerisinde ikinci olan Hollandalı pilot, sıralama turlarında yine geride kaldı ve 14. oldu.

Yarışta ise birkaç sıra kazanarak dokuzuncu oldu ve iki puan toplamış oldu.

Albon, bu iniş çıkışların arkasındaki ana faktörün pist sıcaklığı olduğunu belirtti.



Williams pilotu, "Tempoya şaşırdığımı söylemem lazım çünkü çok iyi değildi."



"Bence bunun büyük bir kısmı sıcaklıktan kaynaklanıyor, pist tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi sıcaktı. Pist ısındığında zorlanıyoruz."



"Dolayısıyla, çok fazla lastik yönetimi yaptım; lastiklerin dayanması için sürekli onları korumam gerekiyordu. Bu da tur zamanını etkiliyordu."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Asfalt yarışın başlangıcında 52 santigrat derece olarak kaydedildi ve daha sonra 45 dereceye düştü. Bu değer 3. antrenmanda 44 derece iken sıralama turlarının başlangıcında 47 dereceye yükseldi.

Albon yaşadığı zorlukları anlatırken sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen lastikler ve sıcaklıkla ilgili. Oldukça hassas bir aracımız olduğunu biliyoruz."

"Diğer araçlardan biraz daha fazla kaydığımızı da biliyoruz, bu da sıcaklık arttığında biraz daha fazla etki yarattığı anlamına geliyor."

"Yarış biraz daha kolay çünkü herkes yönetim yapıyor. Tek turda, eğer her şeyi kontrol etmeye çalışırsanız, çok vakit kaybediyorsunuz. Dolayısıyla, sıralama turlarında bu sorunla karşılaştık."

Williams araç performansı şefi Dave Robson da Albon'un Cumartesi günü Q3 fırsatını kaçırmasından kısmen sıcaklık artışlarını sorumlu tuttu.

Robson, sıcaklığın yarattığı farkın büyüklüğü karşısında "oldukça şaşırdığını" söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İlginç ve inişli çıkışlı bir hafta sonu oldu. Burada güçlü olmayı beklemiyorduk ve zaman zaman kendimizi şaşırttık. Zorlu bir sıralama seansının ardından son derece iyi bir yarış çıkardık."

"Ayar açısından kesinlikle iyi bir başlangıç yaptık, lastikler Cuma günü ve 3. antrenman seansında iyi bir aralıktaydı."

"Çok büyük değişiklikler yoktu ama küçük değişiklikler bile fark yaratıyor gibi görünüyor."