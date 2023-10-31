Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi

Williams Formula 1 pilotu Alex Albon, takımın Meksika Grand Prix hafta sonundaki performans dalgalanmasının sebebini açıkladı.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Alex Albon, Williams FW45

Tayland asıllı İngiliz pilot, ilk antrenman seansında en hızlı ikinci dereceyi yapmayı başardı ve yarışı kazanan Max Verstappen'in sadece 0.095 saniye gerisinde kaldı. Ardından 2. antrenman seansında 14. oldu.

Cumartesi sabahı yapılan son antrenmanda yine lider Red Bull'a yakındı; Verstappen'in 0.070s gerisinde ikinci olan Hollandalı pilot, sıralama turlarında yine geride kaldı ve 14. oldu.

Yarışta ise birkaç sıra kazanarak dokuzuncu oldu ve iki puan toplamış oldu.

Albon, bu iniş çıkışların arkasındaki ana faktörün pist sıcaklığı olduğunu belirtti.


Williams pilotu, "Tempoya şaşırdığımı söylemem lazım çünkü çok iyi değildi."


"Bence bunun büyük bir kısmı sıcaklıktan kaynaklanıyor, pist tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi sıcaktı. Pist ısındığında zorlanıyoruz."


"Dolayısıyla, çok fazla lastik yönetimi yaptım; lastiklerin dayanması için sürekli onları korumam gerekiyordu. Bu da tur zamanını etkiliyordu."

Alex Albon, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Asfalt yarışın başlangıcında 52 santigrat derece olarak kaydedildi ve daha sonra 45 dereceye düştü. Bu değer 3. antrenmanda 44 derece iken sıralama turlarının başlangıcında 47 dereceye yükseldi.

Albon yaşadığı zorlukları anlatırken sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen lastikler ve sıcaklıkla ilgili. Oldukça hassas bir aracımız olduğunu biliyoruz."

"Diğer araçlardan biraz daha fazla kaydığımızı da biliyoruz, bu da sıcaklık arttığında biraz daha fazla etki yarattığı anlamına geliyor."

"Yarış biraz daha kolay çünkü herkes yönetim yapıyor. Tek turda, eğer her şeyi kontrol etmeye çalışırsanız, çok vakit kaybediyorsunuz. Dolayısıyla, sıralama turlarında bu sorunla karşılaştık."

Williams araç performansı şefi Dave Robson da Albon'un Cumartesi günü Q3 fırsatını kaçırmasından kısmen sıcaklık artışlarını sorumlu tuttu.

Robson, sıcaklığın yarattığı farkın büyüklüğü karşısında "oldukça şaşırdığını" söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İlginç ve inişli çıkışlı bir hafta sonu oldu. Burada güçlü olmayı beklemiyorduk ve zaman zaman kendimizi şaşırttık. Zorlu bir sıralama seansının ardından son derece iyi bir yarış çıkardık."

"Ayar açısından kesinlikle iyi bir başlangıç yaptık, lastikler Cuma günü ve 3. antrenman seansında iyi bir aralıktaydı."

"Çok büyük değişiklikler yoktu ama küçük değişiklikler bile fark yaratıyor gibi görünüyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"
Sonraki haber Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

Formula Regional European Championship

F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

Haas: "Getirdiğimiz büyük güncellemeden elde edeceğimiz çok şey var"

Haas: "Getirdiğimiz büyük güncellemeden elde edeceğimiz çok şey var"

Formula 1

Haas: "Getirdiğimiz büyük güncellemeden elde edeceğimiz çok şey var" Haas: "Getirdiğimiz büyük güncellemeden elde edeceğimiz çok şey var"

McLaren: "2023'ün kalanında daha fazla 'sihirli güncelleme' olmayacak"

McLaren: "2023'ün kalanında daha fazla 'sihirli güncelleme' olmayacak"

Formula 1
Amerika GP

McLaren: "2023'ün kalanında daha fazla 'sihirli güncelleme' olmayacak" McLaren: "2023'ün kalanında daha fazla 'sihirli güncelleme' olmayacak"

Williams
Daha fazlası
Williams
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Formula 1
Brezilya GP

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Formula 1
Mexico City GP

Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Formula 1
Amerika GP

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim” Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Son Haberler

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

F1 Formula 1
Brezilya GP

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

F1 Formula 1
Mexico City GP

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol