Williams, Meksika'da Haas ve Alfa Romeo'yu yenmeyi hedefliyor

George Russell, sıralama turlarını Romain Grosjea'ın sadece 0.224 saniye gerisinde tamamlarken, Dave Robson'a göre pazar günkü yarışta hem Alfa Romeo hem de Haas'ı geçebilirler.

Sorun yaşamamaları halinde Alfa ve Haas'ın kendileri için bir hedef olup olmayacağı sorusuna, "Kesinlikle olabilir. Bunu Avusturya, Monza ve diğer birkaç yarışta gördük. Bunlarda Haas'tan daha hızlı olamasak da benzerdik."

"Bence kesinlikle mümkün. Bekleyip görmeliyiz. Bu inanılmaz zor bir pist. Lastikleri kilitlemeniz çok kolay ve eğer kilitlerseniz oyun biter. Lastikleri aşındırmak da çok kolay. Eğer yaparsanız, yine oyun biter. O zaman onları yönetmek gerekiyor, bence bu bir sabır mücadelesi olacak."

"Cuma günkü yarış tempomuzun düşük yakıttaki hızımızdan kesinlikle daha iyiydi. Yakın olduğumuza inanıyoruz, hatta Haas'tan biraz daha hızlıyız. Bence arka arkaya atılan turlarda lastikler bizim için daha iyi olacak."

"Sezonun standartlarına göre makul bir yarış olmalı. Bence ikinci seanstan bu yana performanslarını geliştirmiş olacaklar. Bazı yarışlarda makul şekilde yaklaştık, bu yüzden bence bir şansımız var. Yarın buna inanacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz." yanıtını verdi.

Kubica, sıralama turlarında takım arkadaşından 1.356 saniye yavaş kaldı ve Robson'a göre Polonyalı pilot yarışta daha güçlü olacak.

"Bence temel sorunu lastikler. Yakıt yükünü arttırmak ve arka arkaya turlar atmak durumu geliştirecek. İkinci seansta dolu depoda George'a göre biraz yavaştı ama bu sıralama turlarında gördüğümüz kadar büyük değil. Umarım savaşabilir."

Meksika'da her iki pilot da yeni ön kanatla mücadele etti.

Russell, "Son güncellemeler kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım. Ama kağıt üzerinde çok fazla performans getirmiyor. Gelecek yıl daha fazla performans getirmeleri bekleniyor." dedi.

Robson ise, "Bu Meksika'ya özgür bir ön kanat değil ama bunun bir faydası olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika'da daha fazlasını göreceğiz." dedi.