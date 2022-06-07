Williams, mali kuralların ihlali nedeniyle 25.000 dolar ceza ödedi

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FIA, Williams'ın 2021 yılına ait yıllık raporları yeni finansal düzenlemelerin 5.1 sayılı maddesinin gerektirdiği şekilde 31 Mart 2022'taki teslim tarihine kadar sunmadığını açıkladı.

Williams, Nisan ayında FIA Bütçe Sınırı İdaresi tarafından haberdar edildi ve takım ihlali telafi etmek için FIA ile birtakım görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonucunda Williams 25.000 dolar para cezasına çevrilen bir ABA (Kabul Edilen İhlal Sözleşmesi) imzaladı. FIA'ya göre Williams, en geç 31 Mayıs 2022'ye kadar usul ihlalini düzeltmeyi ve ABA'nın hazırlanması için Bütçe Sınırı İdaresi tarafından yapılan masrafları üstlenmeyi de kabul etti.

FIA tarafından yapılan açıklamada, "Williams'ın açıklamasının dikkate alınmasından, ihlalin Williams tarafından 31 Mart 2022'deki teslim tarihi öncesinde gönüllü olarak ifşa edilmesinden ve Williams'ın ihlali düzeltmek için işbirliğine yönelmesinden sonra, Bütçe Sınırı İdaresi, Williams'a aşağıda belirtilen koşullarda ihlali çözen bir ABA teklif etmeyi uygun gördü. Bu teklif Williams tarafından kabul edildi."

"Bütçe Sınırı İdaresi'nin kararı, durumu çözen nihai kararı teşkil eder ve temyize tabi değildir."

"Williams'ın ABA'nın herhangi bir şartına uymaması, Mali Düzenlemelerin 6.30 ve 8.2(f) Maddeleri uyarınca başka bir Usul İhlaline ve dolayısıyla Bütçe Sınırı Yargılama Paneli'ne yönlendirilmelerine neden olacaktır.

"Bütçe Sınırı İdaresi, işbu belge tarihi itibariyle, Williams'ın belirtilen süre içinde Usul İhlalini giderdiğini, Mali Cezayı ödediğini ve Bütçe Sınırı İdaresi tarafından ABA'nın hazırlanmasıyla bağlantılı olarak yapılan masrafları karşıladığını teyit eder." ifadeleri yer aldı.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images