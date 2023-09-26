Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"
Williams'tan James Vowles, takımının Liam Lawson ile sözleşme imzalama olasılığı hakkında konuştu.
Lawson, sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yedeği olarak şu ana kadar etkileyici bir performans sergilediği üç yarış sayesinde son haftalarda pilot piyasasının gözdesi haline geldi.
En son Singapur'da dokuzuncu olarak ilk puanlarını alan Lawson, 2024 için tam zamanlı bir koltuk istediğini açıkça belirtti - ancak tüm göstergeler AlphaTauri'nin gelecek sezon için Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile anlaşmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Williams'ın Mick Schumacher'i simülatörlerinde değerlendirdiği anlaşılırken, Lawson da Sargeant'ın yerine geçecek son aday olabilir.
Williams'ın takım patronu James Vowles konuyla ilgili olarak, herhangi bir karar vermeden önce Red Bull'un pilot kadrosuyla ilgili ne yapacağını görmeyi beklediğini söyledi.
Sky F1'e konuşan Vowles, Lawson'la ilgili bir soru üzerine, "Birkaç yarışta etkileyiciydi."
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Açıkçası, biraz geriye gidersek, Logan ve Liam F2'de takım arkadaşıydılar ve ikisi de F2 Şampiyonası'nı neredeyse birlikte tamamladılar. Dolayısıyla o ortamda ikisinin doğrudan bir karşılaştırmasına sahibiz."
"Ancak şu anda farklı araçlar ve farklı durumlara sahibiz. Bu aşamada bir AlphaTauri ile bir Williams arasında nasıl bir karşılaştırma yapacağımızı bilmiyoruz. Bununla birlikte, Singapur'da güçlü bir iş çıkardı."
"İlginç olacak olan şey, Red Bull'un sadece iki koltuğu olması ancak ikiden fazla pilota sahip olması. Bu yüzden karar verme süreçlerinde nereye gideceklerini görmek ilginç olacak." dedi.
Lawson'ın şimdiye kadarki üç hafta sonu boyunca çok etkileyici olduğunu belirten Vowles, anlık performansın bir sürücüyü pilotu kılan unsurlardan yalnızca biri olduğunu söyledi.
"Elbette aradığınız şey, muhtemelen herkesin televizyonda görebileceği şey olan tur süreleridir."
"Ancak bir Formula 1 pilotunun, izlenmenin getirdiği sürekli ve giderek artan baskıyla nasıl başa çıkabileceği de oldukça önemlidir."
"Bu yüzden asıl aradığınız şey, sezon başına ya da yarışmaya başladıkları zamana kıyasla şu anda bulundukları yere kadar olan gelişmedir."
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