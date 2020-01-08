Williams, Lavazza ile anlaştı

1895 yılında Torino'da kurulan Lavazza şirketi, 2016'dan bu yana Kanadalı Nicholas Latifi'nin motor sporları kariyerine destek veriyordu.

Latifi ile yapılan anlaşma kapsamında, Lavazza da Williams'ın sponsorlarından birisi haline geldi.

Buna göre Avustralya Grand Prix'siyle birlikte Lavazza firmasının logoları FW43 üzerinde yer alacak.

Aynı zamanda Williams'ın garaj ve misafirhanesinin yanı sıra takım üniformaları ile pilot yarış tulumlarında yer alacak.

ROKiT Williams Racing'in patronu Claire Williams, anlaşmadan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Williams, "Lavazza ve ROKiT Williams Racing ortak değerleri paylaşıyor. Yeni sezonda Lavazza ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara 'Formula 1'e hoşgeldiniz' diyorum." dedi.

Bu, Williams'ın kısa vadede açıkladığı ilk sponsor değil. Dün bir açıklama yayınlayan Williams, Nicholas Latifi'nin babası Michael Latifi'nin sahibi olduğu Sofina ile anlaştığını açıklamıştı.

Sofina ilginç şekilde Lavazza'nın tedarikçilerinden birisi konumunda yer alıyor.

Çeviri: İnci Beğen