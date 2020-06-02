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Formula 1 / Son dakika

Williams, Latifi'ye mi satılacak?

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Williams, Latifi'ye mi satılacak?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 13:22

Williams F1 takımını satın almaya en istekli tarafın Nicholas Latifi'nin babası Michael Latifi olduğu iddia edildi.

Williams, Cuma günü yaptığı açıklama ile takımın belli bir kısmını veya tamamını satabileceklerini açıklamıştı.

Şimdi takımı kimin alacağı belli değil ancak Williams'a yakın kaynaklar, İngiliz ekibin Michael Latifi'ye satılacağını iddia ediyorlar.

Michael Latifi'nin Latrus Racing şirketi, Nisan ayında Williams'a önemli miktarda kredi vermişti. Bunun karşılığında takımın tarihi araç koleksiyonu gibi pek çok şey teminat gösterildi.

Latifi aynı zamanda McLaren Grubu'nun %10'luk hissesini de elinde bulunduruyor. Fakat oğlu Nicholas, İngiliz ekipte değil, Williams'la Formula 1'e adım attı. Şimdi ise  takımın kontrolünü ele geçirmek için güçlü bir pozisyonda olacak.

2016 yılında Lawrence Stroll, Williams'ı satın almak için teklifte bulunmuştu ancak o dönem Williams'tan kendisine "hayır" yanıtı gelmişti. Bunun üzerine Stroll, Force India ile yakınlaşmaya başladı.

Takımın değeri 2016 yılına kıyasla giderek düştü. Bu da takım satılsa bile o zaman teklif edilene kıyasla daha düşük rakamlara satılacağı anlamına geliyor.

Henüz taraflar arasında resmi imzaların atılmadığı ortada ancak yaz sonuna kadar somut adımların atacağı düşünülebilir.

Williams kısa bir süre önce Simon Roberts'ı takım yönetimine getirerek yeniden planlama sürecine devam etmişti.

Roberts, ilk şekilde McLaren'da dokuz yıl geçirdi ve Latifi'nin yakından tanıdığı isimlerden bir tanesiydi. Bu, taraflar arasında atılacak adımların bir göstergesi olabilir.

Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in de takımı almaya istekli olduğu düşünülüyordu. Ancak oğlunun şu anda herhangi bir süper lisansı bulunmuyor.

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Zak Brown, CEO McLaren con Michael Latifi, papà di Nicholas ha quote a Woking ma è interessato all'acquisto della Williams

Zak Brown, CEO McLaren con Michael Latifi, papà di Nicholas ha quote a Woking ma è interessato all'acquisto della Williams
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
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Fotoğraf: Evgeniy Safronov

Il casco di Nicholas Latifi, Williams Racing

Il casco di Nicholas Latifi, Williams Racing
4/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
5/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing e Sebastian Vettel, Ferrari, in conferenza stampa

Nicholas Latifi, Williams Racing e Sebastian Vettel, Ferrari, in conferenza stampa
6/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
7/12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
8/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing
9/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43
10/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing
11/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing, tiene un messaggio per George Russell, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing, tiene un messaggio per George Russell, Williams Racing
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Roberto Chinchero

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