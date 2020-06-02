Williams, Latifi'ye mi satılacak?

Williams, Cuma günü yaptığı açıklama ile takımın belli bir kısmını veya tamamını satabileceklerini açıklamıştı.

Şimdi takımı kimin alacağı belli değil ancak Williams'a yakın kaynaklar, İngiliz ekibin Michael Latifi'ye satılacağını iddia ediyorlar.

Michael Latifi'nin Latrus Racing şirketi, Nisan ayında Williams'a önemli miktarda kredi vermişti. Bunun karşılığında takımın tarihi araç koleksiyonu gibi pek çok şey teminat gösterildi.

Latifi aynı zamanda McLaren Grubu'nun %10'luk hissesini de elinde bulunduruyor. Fakat oğlu Nicholas, İngiliz ekipte değil, Williams'la Formula 1'e adım attı. Şimdi ise takımın kontrolünü ele geçirmek için güçlü bir pozisyonda olacak.

2016 yılında Lawrence Stroll, Williams'ı satın almak için teklifte bulunmuştu ancak o dönem Williams'tan kendisine "hayır" yanıtı gelmişti. Bunun üzerine Stroll, Force India ile yakınlaşmaya başladı.

Takımın değeri 2016 yılına kıyasla giderek düştü. Bu da takım satılsa bile o zaman teklif edilene kıyasla daha düşük rakamlara satılacağı anlamına geliyor.

Henüz taraflar arasında resmi imzaların atılmadığı ortada ancak yaz sonuna kadar somut adımların atacağı düşünülebilir.

Williams kısa bir süre önce Simon Roberts'ı takım yönetimine getirerek yeniden planlama sürecine devam etmişti.

Roberts, ilk şekilde McLaren'da dokuz yıl geçirdi ve Latifi'nin yakından tanıdığı isimlerden bir tanesiydi. Bu, taraflar arasında atılacak adımların bir göstergesi olabilir.

Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in de takımı almaya istekli olduğu düşünülüyordu. Ancak oğlunun şu anda herhangi bir süper lisansı bulunmuyor.