Williams: "Latifi'nin yaşadığı sorunların ardında güven eksikliği var"

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Latifi, Formula 1'deki ilk iki yılında bu sezon Mercedes'e geçen George Russell ile takım arkadaşıydı ve bu süreçte İngiliz pilotla baş etmekte zorlandı. Şimdi ise geçen yıl F1'e bir yıl ara veren Alex Albon'la yarışıyor ve ilk yedi yarışta Taylandlı sürücünün temposuna ayak uyduramadı.

Bu yıl henüz Albon'u geride bırakamayan Latifi, yıl içerisinde zaman zaman bazı kazalar da yaptı.

Williams araç performans şefi Robson, Latifi'nin zorlu başlangıcın ardında FW44'e yönelik güven eksikliği yattığını söyledi.

Monako'da konuşan Robson, "Genel anlamda hâlâ biraz güven eksikliği yaşadığını ve her pistte lastikleri, ona ihtiyacı olan özgüveni verecek şekilde ayarlamakta zorlandığını düşünüyorum."

"Monako'daki sıralama turları üzüntü vericiydi. Eğer üçüncü antrenmandan daha fazlasını alabilseydi, Q1 çok daha iyi olurdu."

"Q1'in sonunda biraz hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum çünkü sonunda araca epey güven duyuyordu fakat temiz bir tur atmak için ön tarafta yeterli hisse sahip değildi." dedi.

Nicholas Latifi, Williams Photo by: Erik Junius

Robson, Latifi'nin güven sorununun, yere basma gücü olmayan bir araçta doğru ayarı bulmakla ilgili olduğunu açıklıyor

Robson, "Sıralama turlarında ön kanat dengesini ya da yeterli aero dengeyi elde edecek güveni tam olarak yakalayamadı. Burada yaşanan tam olarak bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Latifi ise şunları ekledi: "Bence geliştirmek istediğimiz, araca özgü olan bazı denge sorunları var. Barcelona, ​​diğer araçlara kıyasla ne kadar az yere basma gücüne sahip olduğumuzu açıkça ortaya koydu."

"Bu, normalde mümkün olan en yüksek yere basma gücü ayarı yaptığınız bir pist ancak GPS verilerine göre yüksek hızlı virajlarda epey gerideydik."

"Bence bu bize aracın uzun vadeli gelişimi için bazı iyi ipuçları verdi."