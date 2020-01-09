"Williams, Latifi'nin sponsorlarından 40 milyon dolar kazanacak"

Williams, 2019 Formula 1 sezonunun ardından takımdan ayrılan Robert Kubica'nın yerine son 4.5 yılda Formula 2'de yarışan ve hiç şampiyonluk kazanamayan Nicholas Latifi'yi getirmişti.

Latifi, 2019'a kadar hiç şampiyonada ilk dörde girmeyi başaramazken, 2019'a iyi başladı ve peş peşe aldığı zaferlerle sezonu ikinci bitirdi.

Bu hafta, Williams'ın 2015'ten bu yana takımın ana sponsorlarından birisi olan Rexona'yı kaybettiği öğrenilmişti. Ayrıca PKN Orlen de Kubica'nın ayrılığı sonrası Williams'la devam etmedi.

Her iki sponsorluğun değerinin de yaklaşık 15'er milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Ancak Nicholas'ın babası Michael Latifi, kaybedilen bu sponsorlukları telafi etmiş gibi görünüyor.

Sofina, yeni sezonla birlikte Williams'ın sponsorlarından birisi olacak ve PKN Orlen'in yerini alacak.

Bu şirket, Nicholas'ın babası Michael'a ait.

Ayrıca İtalyan kahve markası olan Lavazza da Williams'a katıldı.

Bu şirket de Nicholas'ın son yıllardaki en önemli sponsorlarından birisi.

Son çıkan söylentilere göre bu iki sponsorluk sayesinde Williams 40 milyon doları aşkın bir rakam kazanacak ve geçen yılın ardından yaşanan sponsorluk kayıplarını telafi etmiş olacak.