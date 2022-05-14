Williams: "Latifi'nin sezon ortasında gönderilmesi söz konusu değil"

Haberi dinle

Nicholas Latifi, bu yıl Formula 1'deki üçüncü sezonuna girdi ve geçen yılın son bölümündeki iyi performansından sonra, bu yıl daha iyi olacağı düşünülüyordu.

Ancak 2022'nin ilk yarışları, Kanadalı sürücü için oldukça kötüydü. Şimdiye kadar tek bir puan dahi alamayan Latifi, takım arkadaşı Alex Albon tarafından açık şekilde mağlup edildi.

Şu anda düzenli olarak yarışan pilotlar arasında sadece Latifi ve Mick Schumacher'in puanı bulunmuyor. Albon ise iki ayrı yarışta üç puan topladı.

Ayrıca Latifi, FW44'le birden fazla kazaya karıştı ve takıma epey masraf çıkardı.

Tüm bunlar Latifi'nin sezon ortasında takımdan gönderileceği ve yerini Oscar Piastri ya da Nyck de Vries'ın alacağı söylentilerine yol açtı.

Fakat Williams patronu Capito, Latifi'nin sezon ortasında takımdan gönderileceği yönündeki iddiaları net şekilde reddetti.

SPORT1'in dergisi AvD Motor & Sport'a konuşan Capito, "Her iki sürücüyle de sözleşmemiz var ve bu sözleşmelere saygı duyuyoruz."

"Latifi geçen cumartesi günü Albon'un çok az gerisindeydi. Şu anda yeni araca alışması için biraz daha zamana ihtiyacı var ama onu tamamen destekliyoruz."

"Şu noktada sezon içerisinde sürücü kadromuzla ilgili herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu dahi değil." dedi.

Capito Oscar Piastri'den ise övgüyle bahsetti ve gelecek yıl F1'de olacağından emin olduğunu söyledi.

Capito, "Oscar elbette, sporda olmayı hak eden umut verici bir yetenek. Eminim gelecek yıl burada olacak." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Williams