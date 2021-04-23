Williams, Latifi’nin performansındaki gelişim hakkında konuştu

Geçtiğimiz haftaki Emilia Romagna Grand Prix’sinde Latifi, kariyerinde ikinci kez sıralama turlarının ikinci bölümüne ulaştı. Williams’a göre Kanadalı pilotun antrenman seanslarında gösterdiği güçlü performans, takım arkadaşı Russell’ı “rahatsız etti”.

Russell sıralamalardan sonra verdiği demeçte şöyle konuştu: “Nicholas, bu hafta sonu boyunca bütün turlarda bana karşı üstünlük sağladı ve bunun nedenini anlamış değilim.”

Fakat Russell, sıralamaların ikinci bölümünde karşı mücadeleye geçti ve 12. sıraya yerleşerek Latifi’den iki sıra önde bitirmeyi başardı. Ancak Williams, buna rağmen çok da iyi bir hafta sonu geçiremedi çünkü iki pilotları da kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Yine de takım, İtalya'da gösterdikleri güçlü performanstan ve özellikle de Latifi’nin gösterdiği gelişmeden teselli aldı.

Williams araç performansı şefi Dave Robson’a göre Kanadalı pilotun gösterdiği gelişim araçtaki güncellemeler ve rüzgarın olmamasının birleşiminden kaynaklandı.

Williams FW43B aracı rüzgara duyarlı olan bir araç, bu yüzden takım bazı hafta sonlarında rekabetçi bir performans gösterecekken bazı hafta sonlarında ise istedikleri performansı ortaya koyamayacaklar. Ayrıca bu radikal tasarım, Imola’ya oldukça uygun gözüküyordu.

Robson, durumu şöyle anlattı: “Burada birkaç yeni parçaya sahiptik ve bunlardan en açık olanı tabii ki de aracın tabanıydı. Bence bu, aracı biraz geliştirdi.”

“Lastikler bu pistte iyi çalışıyordu ve şiddetli bir rüzgar olmaması sebebiyle daha sakin bir atmosfer vardı. Bu aracımıza epey yardım etti ve lastiklerin daha iyi çalışmasını sağladı.”

“Her şey daha sakin ve daha kolaydı ve tur sürelerimiz bundan dolayı iyiydi.”

Rüzgarın olmaması Latifi’nin araca olan güvenini arttırdı mı diye sorulduğunda Robson şöyle cevap verdi: “Bu kesinlikle yardımcı oldu.”

“Geçen ekimdeki yarışta da olduğu gibi bence pitten çıktığı andan itibaren hızlıydı. Nedenini bilmiyorum ama bence Imola’da çok daha rahat hissediyor.”

“Ancak kesinlikle araca olan güven kesinlikle katkı sağlıyor. Nicky’nin, hafta sonu boyunca bu tür bir hıza ihtiyacı vardı ve onu burada buldu.”

“Ayrıca üçüncü antrenman seansında ufak bir sorun yaşasa bile onu hemen pite aldık ve tekrar piste çıktığında hemen tempoyu yeniden yakaladı. Bu gerçekten onu ne araca olan güveni açısından ne de aklından geçenler açısından telaşa kapılmadı.”

“Zihniyet olarak çok güçlü bir konumdaydı ve hafta sonuna olan yaklaşımı mükemmeldi.”

Latifi, yarışın ilk turlarında ıslak pistte bir spin attıktan sonra piste tekrar çıktı ve ardından Nikita Mazepin’in bir anda önünü keserek kaza yaptı. Latifi sonrasında, bu zorlu koşullardan dolayı Haas pilotunu göremediğini söyledi.

“Bence küçük bir hata yüzünden spin attı. Sonrasında piste dönerken herkesin gittiğini ve pistin boş olduğunu sandı.”

“Haas aracıyla bir temastan sonra ne yazık ki kendini bariyerlerde buldu. Gerçekten talihsiz bir durumdu. Ancak, bu şartlarda olabilecek bir şeydi.”