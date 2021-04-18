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Formula 1 / Haberler

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker

Williams, Nicholas Latifi’nin Emilia Romagna Grand Prix’sinden önceki güçlü antrenman turlarının George Russell’ı ‘’rahatsız ettiğini’’ düşünüyor.

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"

Russell, sıralamalardan sonra, Latifi’nin neden her turda ondan üstün olduğunu anlayamadığını söylemişti.

Ancak, İngiliz pilot sıralamaları Latifi’nin önünde bitirerek, Williams takım arkadaşına karşı sıralama üstünlüğünü korumaya devam etti.

Russell, Formula 1 kariyeri boyunca sıralama turlarında sadece Lewis Hamilton’un yerine Mercedes'le yarıştığı 2020 Sakhir Grand Prix’de Valtteri Bottas’a geçildi.

Williams ikilisi, 2020 Macaristan Grand Prix’sinden beri ilk defa birlikte sıralama turlarında ikinci bölüme kaldılar.

Autosport'a konuşan Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, ‘’Onun önemli durumlarda çok iyi bir tur çıkarabileceğini biliyoruz. Bunun duruma etkisinin olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Russell, dünkü duruma çok şaşırmıştı.’’

‘’Nicholas dün çok hızlıydı ve günün başından beri güçlüydü. Belki de bu George’u biraz rahatsız etti ve öğleden sonra kafasında bu vardı.’’

‘’Açık konuşmam gerekirse, o yine de iyi bir tur çıkardı ve bu durumu ortadan kaldırdı.’’  dedi.

Sıralama turlarından önce zorlanan Russell ise konu hakkında şunları söyledi: ‘’İyi bir seanstı. Bu hafta sonu üçüncü bölüme çıkıp, iyi puanlar alabileceğimizi düşünerek buraya geldim.''

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

''Her seanstan sonra, ilk bölümde elenmediğim için şanslı olduğumu düşündüm.’’

‘’Nicholas, tüm hafta sonu boyunca her turda benden daha üstündü, bunun neden olduğu hakkında kafam karışıktı.’’

‘’Çünkü iyi sürüş yaptığımı ve aracın iyi hissettirdiğini düşünüyordum. Ancak o benden her seferinde en az 0.3-0.4 saniye daha hızlıydı.’’

Russell, ikinci bölümün ilk sürüşünde orta hamur kullandıklarında ‘’aracın harika hissettirdiğini’’ söyledi.

‘’İlk bölümde zorlandım ancak ikinci bölümde her şey bir araya geldi, araç harika hissettiriyordu. Aslında, ikinci denememi orta hamurla yapmak istemiştim çünkü o zaman onuncu veya on birinci sıradaydım, ve bunu orta hamurla yapabilmek şaşırtıcıydı.’’

Russell orta hamur lastikleri kullanmak istemesine rağmen, Robson, takımın Pazar günkü yarışta orta hamur lastiklere ihtiyacı olduğu için bunu yapabileceklerini düşünmediğini söyledi ve şunları ekledi: ‘’Yarın daha esnek olabilmek için yeni bir tercihimiz olsun istiyoruz, özellikle de hava durumu böyleyken."

Robson, kariyerindeki en iyi sıralamasını alan Latifi’nin bu hafta sonu sahip olduğu güçlü formdan da bahsetti.

‘’Birinci antrenmanlar için garajdan çıktığı andan itibaren çok iyi performans gösterdi. Hız, tutum ve özellikle davranış konusunda harikaydı.’’

‘’Üçüncü antrenmanda [Villeneuve şikanında] küçük bir olay yaşamasına rağmen bu durum onu hiç engellemedi. Araçtan memnun olduğumuz an piste geri döndü ve sahip olduğu hıza hemen geri ulaştı.’’

‘’Aracın tur boyunca istikrarlı ve iyi davranmasının, bunda küçük bir rol oynadığını düşünüyorum.’’

‘’Ancak Latifi'nin, Ekim ayında da buradayken hızlı olduğunu hatırlamalıyız. Burada iyi sürüşler yapıyor, aracın performansı da iyi.’’

‘’Fakat bu hafta sonu bundan daha fazlası vardı, olay sadece onun bir Imola uzmanı olmasıyla alakalı değildi.’’

‘’Bence gerçekten iyi sürüyor. Tutumu ve zihniyeti de çok iyi.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Alex Kalinauckas

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