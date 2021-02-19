Williams, Latifi’nin 'güçlü' ilk yılından memnun kalmış

Williams, 2020 sezonunu puansız bitirmiş olsa da, 2019’a kıyasla çok daha rekabetçiydi.

Takımdaki en büyük olumlu gelişme ise, Russell’ın sıklıkla Q2'ye kalması ve Alfa Romeo’yla Haas’ları geçip, bazı zamanlarda 2 Ferrari’yi ayırmasıydı.

Ancak İngiliz pilot tek puanlarını, Sir Lewis Hamilton’un yerine Sakhir GP’sinde yarıştığı zaman aldı.

Williams takım patronu Simon Roberts’a göre geçtiğimiz yıl Russell için çok güçlü bir sezondu ve bu yüzden Latifi’nin performansları çok fark edilmedi.

RaceFans’a konuşan Roberts, Kanadalı pilot hakkında şunları söyledi: ’’Bence çok iyi bir sezon geçirdi.’’

‘’Bu yılın kolay geçmediğini hatırlamak çok da zor değil. Bir takıma yarış pilotu olarak gelmek çok kolay değil, özellikle yarışacağınız pisti bilmiyorsanız. Baş etmesi gereken yeni pistler vardı."

Roberts, geçen sene de Williams’ta bulunan Russell’la Latifi’yi karşılaştırmanın, Kanadalı pilot için iyi bir kıstas olmayacağını söyledi.

‘’Bence George'un Mercedes'le yaptıklarına baktığımızda çok iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz."

"Bu yüzden ona karşı muhtemelen kimse zaman tablosunda pek iyi görünmez, özellikle George’un müthiş olduğu sıralama turlarında.’’

‘’Ancak bu bağlamda baktığınızda ve Nicky’nin bu araçlarda ne kadar tecrübesiz olduğunu hatırladığınızda, bence iyi iş çıkardı.’’

''Onun, sıralama turlarını geliştirmesi için öğrenmesi gereken çok şey var. Tabii ki de biz, bunun için ona yardımcı olamadık, sadece araç temposu olarak da değil. Aynı zamanda böyle durumlarda başınıza gelen diğer bir şey, seansta sadece iki tur atabilmeniz oluyor çünkü ilk sıralama seansından çıkamıyorsunuz. Araç ilk sıralama seansından çıkmak için yeterli tempoya sahip olduğunda ve daha fazla sıralama turu atabildiğinizde, tabii ki de her şeyi daha hızlı öğrenebiliyorsunuz.''

‘’Bu yüzden, bu sene gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. Görüldüğü üzere, geçen senenin tecrübelerine sahip olacak.’’ dedi.

Roberts, Latifi’nin yarış performansının daha şimdiden geliştiğini de söyledi.

Roberts, "Yarış hızı çok iyiydi.’’

‘’Bunun için doğal bir eğilimi var gibi duruyor. Bu yüzden umarım lastikler ihtiyaçları çok fazla değiştirmez ve [Latifi] yarış hızını kaldığı yerden devam ettirebilir. Bu sayede genel olarak araç içerisindeki performansını iyileştirebilir veya tek turdaki performansını geliştirebilir."

“Ancak bence başlangıç sezonuna göre iyi bir iş çıkardı ve takıma çok şey kattı.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker